كأس اوروبا: بافار يكشف بأنه فقد الوعي اثر التدخل العنيف للالماني غوسينس

الكسندر هاسينتان POOL/ا ف ب

مدافع منتخب فرنسا بنجامان بافار خلال فقدانه الوعي في مواجهة المانيا ضمن بطولة كاس اوروبا لكرة القدم. 15 حزيران/يونيو 2021

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

كشف ظهير أيمن منتخب فرنسا بنجامان بافار بأنه فقد الوعي لبضع ثوان، اثر التدخل العنيف لمدافع المانيا روبن غوزنس عليه خلال مواجهة الفريقين الثلاثاء في ميونيخ ضمن كأس اوروبا 2020 لكرة القدم.

واستهل المنتخب الفرنسي بطل العالم مشواره في البطولة القارية بفوز ثمين على نظيره الألماني بهدف نظيف سجله مدافع منتخب المانيا ماتس هوملس العائد ال صفوف المانشافت بعد غياب أكثر من عامي خطأ في مرمى فريقه.

وقال بافار (25 عاما) بعد المباراة "كانت صدمة عنيفة. فقدت الوعي لحوالي 10 الى 15 ثانية. بعدها شعرت بتحسن".

وخاض بافار الذي يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ الالماني الدقائق التسعين من المباراة التي اقيمت على ملعب ناديه "اليانز ارينا" في العاصمة البافارية.

وكانت جميع المنتخبات وقعت على "ميثاق ارتجاج الدماغ" من أجل تحسين حماية اللاعبين خلال المباريات، وكون عدم قيام الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشان بعدم استبدال بافار يشكّل قلقا بين اللاعبين لا سيما بعد سقوط صانع العاب الدنمارك كريستيان إريكسن مغمى عليه خلال مباراة فريقه ضد فنلندا اثر تعرّضه لنوبة قلبية حادة نجا منها بفضل التدخل السريع للجهاز الطبي.

© 2021 AFP