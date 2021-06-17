الحكومة اليابانية ترفع حالة الطوارئ الأحد قبل شهر من الأولمبياد

كازوهيرو توغي ا ف ب/ارشيف

ستكون القيود صارمة على تحركات الرياضيين الذين سيخضعون يوميًا لفحوصات الكشف عن كوفيد-19.

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طوكيو (أ ف ب)

أعلنت الحكومة اليابانية أنها سترفع الأحد حالة الطوارئ الصحية في معظم مناطق البلاد بما في ذلك طوكيو التي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية بعد شهر تقريبا، مع الإبقاء على بعض القيود.

وتخضع طوكيو والعديد من المناطق اليابانية الأخرى منذ نهاية نيسان/ابريل لحالة طوارئ تفرض خصوصا إغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر من المساء ومنع بيع الكحول.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا الذي ينسق أيضا إدارة الأزمة الصحية التي تراجعت حدتها في اليابان في الأسابيع الأخيرة، إن الحكومة ستستشير خبراء الصحة الخميس لوضع عشر مناطق "في شبه حالة طوارئ".

وفي إطار هذه الإجراءات، سيتم السماح للحانات والمطاعم مرة أخرى بتقديم مشروبات كحولية ولكن حتى الساعة 19,00 فقط، وسيتعين عليها الاستمرار في إغلاق أبوابها عند الساعة 20,00 كما هو الحال حاليا، حسبما قال الوزير.

وأضاف نيشيمورا أن حالة الطوارئ الحالية سيتم تمديدها أيضا في مقاطعة أوكيناوا بجنوب غرب اليابان.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا مؤتمرا صحافيا في وقت مبكر من المساء (بتوقيت اليابان) لإعلان هذه القرارات رسميا.

وسيسمح تخفيف القيود بتنظيم بعض التجمعات مثل المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية بحضور متفرجين شرط ألا يشغلوا أكثر من خمسين بالمئة من قدرة أي مكان على الاستقبال وعلى ألا يتجاوز العدد عشرة آلاف شخص.

وذكرت وسائل إعلام يابانية الأربعاء أن منظمي أولمبياد طوكيو ، الذي ينطلق في 23 تموز/يوليو، يجب أن يستخدموا هذه المعايير لاستضافة متفرجين مقيمين في اليابان.

وكان منع حضور متفرجين آتين من الخارج أعلن في آذار/مارس في سابقة للأولمبياد وينتظر اتخاذ قرار للذين يعيشون في اليابان في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حسب عدد من وسائل الإعلام المحلية.

لكن خبراء الصحة الذين ينصحون الحكومة خلصوا إلى أن إقامة الألعاب الأولمبية بدون متفرجين سيكون أكثر أمانا. لذلك سيدعون إلى قواعد إضافية إذا تم قبول متفرجين محليين حسب قناة "ان اتش كي".

ويحاول المنظمون منذ أشهر طمأنة الرأي العام الياباني بشأن الألعاب الأولمبية عبر فرض إجراءات صارمة في بعض الأحيان، على جميع المشاركين.

وبذلك، يمكن أن يواجه الرياضيون خطر استبعادهم إذا انتهكوا إجراءات مكافحة كوفيد، مثل اختبارات الفحص اليومية ووضع كمامات، على حد قول المنظمين الذين كشفوا قواعد محدثة الثلاثاء.

ويأمل المنظمون أن يكون أكثر من ثمانين بالمئة من الرياضيين قد تلقوا لقاحا بحلول بدء الأولمبياد، لكنهم سيحرمون مع ذلك من التفاعل مع الجمهور في اليابان.

© 2021 AFP