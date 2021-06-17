الدوري الأميركي للمحترفين: لاميلو بول "روكي" العام

أندي ليونز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

اختير لاعب تشارلوت هورنتس لاميلو بول (إلى اليمين) أفضل لاعب ناشىء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لموسم 2020-2021

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نيويورك (أ ف ب)

اختير صانع ألعاب تشارلوت هورنتس لاميلو بول الخميس أفضل لاعب ناشىء "روكي" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لموسم 2020-2021، متفوقاً على لاعبي مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز وسكرامنتو كينغز تايريس هاليبرتون.

وأمضى بول البالغ 19 عاماً، موسم 2019-2020 مع نادي إيلوارا هوكس في الدوري الاسترالي لكرة السلة، قبل أن يختاره هورنتس في المركز الثالث لـ "درافت" 2020.

وبلغ معدل بول في المباراة الواحدة 15,7 نقطة و6,1 تمريرات حاسمة و5,9 متابعات و1,59 سرقة، في 51 مباراة خاضها مع هورنتس، وليتصدر ترتيب اللاعبين الناشئين ضمن فئتي التمريرات وسرقة الكرة.

وحصل بول على 84 صوتاً من مجمل أصوات لجنة تحكيمية مؤلفة من 99 صحافياً رياضياً ومذيعاً، بإجمالي عدد نقاط بلغ 465 نقطة.

وبات بول في العاشر من كانون الثاني/يناير 2021 أصغر لاعب في تاريخ الـ "ن بي آيه" يحقق "تريبل - دابل" مع 22 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة خلال مباراة الفوز على أتلانتا هوكس 113-105.

كما سجل 34 نقطة أمام يوتا جاز في شباط/فبراير الماضي.

وينتمي بول إلى عائلة رياضية بامتياز، فهو الأصغر بين ثلاثة أشقاء يلعبون كرة السلة وبرزوا في المدرسة الثانوية في كاليفورنيا.

واختير الاخ الأكبر لونزو بول (23 عاماً) من قبل لوس أنجليس ليكرز في المركز الثاني لـ "درافت" 2017، قبل أن تتم مقايضته مع فريق نيو أورليانز بيليكنز، فيما يأمل لي أنجليو بول (22 عاماً) المتحرر من أي عقد أن يخوض غمار دوري المحترفين.

© 2021 AFP