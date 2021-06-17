الدوري الأميركي للمحترفين: ليبرون جيمس غاضب من رابطة الدوري بسبب كثرة الإصابات

ستايسي ريفيري غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

انضم نجم لوس أنجليس كليبرز كواهي لينارد إلى قائمة كبيرة من المصابين سيغيبون عن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

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لوس انجليس (أ ف ب)

عبّر نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس عن غضبه تجاه رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عقب انضمام لاعب كليبرز كواهي لينارد إلى قائمة المصابين الأربعاء ما سيحرمه من المشاركة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" التي يخوضها فريقه أمام يوتا جاز في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية.

وكتب جيمس في صفحته على "تويتر" بعبارات تنم عن غضب شديد "قلت لكم ذلك!"، في رسالة لام فيها رابطة الدوري لتزايد أعداد المصابين في دوري الموسم المنصرم الأقصر في تاريخ البطولة بسبب فيروس كورونا، وما تلاه من مباريات مكثفة في موسم 2020-2021.

وتابع "لا أحد أراد الاستماع لي في بداية الموسم"، و"كنت أدرك جيداً ماذا سيحصل. كنت أريد فقط حماية رفاهية اللاعبين والّتي هي في النهاية المنتج والفائدة من لعبتنا! هذه الإصابات ليست فقط +جزءاً من اللعبة+".

وتابع "الملك" انتقاده لما يحصل معتبراً أن الإصابات التي تلحق باللاعبين هي بسبب "قلة الراحة"، حيث عاود الدوري نشاطه في كانون الأوّل/ديسمبر 2020، بعد 72 يوماً فقط من فوز ليكرز باللقب بعد سلسلة من 6 مباريات أمام ميامي هيت في فقاعة أورلاندو، في فلوريدا.

وتعرض لوس أنجليس كليبرز لضربة بإصابة نجمه لينادر في ركبته اليمنى، ما حرمه من مشاركة رفاقه فرحة الفوز في المباراة الخامسة ضد يوتا جاز بنتيجة 119-111 الأربعاء، ليتقدم في السلسلة 3-2.

وأعلن كليبرز أن لينارد، المتوج بلقب الدوري عامي 2014 مع سان أنتونيو سبيرز و2019 مع تورونتو رابتورز، تعرض لالتواء في الركبة اليمنى خلال مباراة الإثنين التي انتهت أيضاً بفوز كليبرز 118-104.

وبينما أفادت وسائل إعلام أميركية أن ابن الـ29 عاماً قد يغيب عما تبقى من مباريات في هذه السلسلة، لم يشر كليبرز، الساعي لبلوغ نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى في تاريخه، الى "وقت محدد" لعودة نجمه.

وانضم لينارد إلى لائحة كبيرة من المصابين في "بلاي أوف"، منهم جيمس نفسه وزميله أنتوني ديفيس الذي عانى من اصابة في الفخذ خلال خسارة ليكرز في الدور الأوّل أمام فينيكس صنز.

كما سيفتقد فريق بروكلين نتس لجهود نجمه كايري إرفينغ للمباراة الثانية توالياً في الدور الثاني أمام ميلووكي باكس، فيما غاب زميله جيمس هاردن عن 3 مباريات توالياً.

وكان فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز عانى من اصابة نجمه الكاميروني جويل إمبيد في وقت سابق، فيما خسر يوتا جاز جهود الثنائي دونوفان ميتشل ومايك كونلي لفترة ايضا.

وأشار جيمس إلى أن 8 أو 9 لاعبين شاركوا في مباراة "أول ستار" غابوا عن الأدوار الإقصائية للدوري بسبب الاصابة.

وختم قائلاً "هذا أفضل وقت في الموسم بالنسبة للدوري وللجماهير ولكننا نفتقد للكثير من اللاعبين المفضلين لدينا"، وختم "إنه جنون".

© 2021 AFP