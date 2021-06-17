الدوري الاميركي للمحترفين: أتلانتا يقلب الطاولة على فيلادلفيا

اليكس غودليت GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

قلب أتلانتا هوكس تخلفه امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 26 نقطة في نهاية الشوط الاول ليخرج فائزا عليه 109-106 ومتقدما عليه 3-2 في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي من بلاي اوف المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ويدين اتلانتا بالفوز الى نجمه تراي يانغ الذي قاد العمليات الهجومية في الشوط الثاني وانهى المباراة مسجلا 39 نقطة، واضاف زميلاه جون كولينز والايطالي دانيلو غاليناري 19 و16 نقطة تواليا.

وضرب فيلادلفيا بقوة في الربع الاول بتسجيله 38 نقطة مقابل 24 لمنافسه، ثم وسع الفارق الى 26 نقطة باضافة 24 نقطة مقابل 16 لفيلادلفيا في الربع الثاني.

وبعد ان قلص اتلانتا الفارق قليلا في نهاية الربع الثالث، كشر عن انيابه في الربع الاخير بتسجيله 40 نقطة في حين اكتفى فيلادلفيا ب19 فقط.

وقال يانغ بعد المباراة "على الرغم من تخلفنا واصلنا الكفاح. لدينا ثقة ببعضنا البعض. نحن مجموعة رائعة ويتعين علينا مواصلة الانتصارات والثقة بأنفسنا".

واضاف "من الرائع وجود مدرب يثق بقدراتي. ما زال لدي الكثير لكي اتعلمه لكي اصبح لاعبا افضل".

اما افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا فكان نجمه الكاميروني جويل امبيد مع 37 نقطة واضاف زميله سيث كوري 35 نقطة.

ويستطيع اتلانتا حسم النتيجة نهائيا وبلوغ نهائي المنطقة الشرقية في صالحه عندما يستضيف المباراة السادسة على ملعبه مساء الجمعة.

واذا قدر له ذلك، يكون الفريق قد حقق انجازا علما بأنه كان يعاني لبلوغ الادوار الاقصائية عندما اقال مدربه لويد بيرس في الاول من آذار/مارس واستعان بخدمات المدرب الموقت نايت ماكميلان الذي نجح في قيادته الى انتزاع مركز في البلاي أوف خلافا للتوقعات.

وفي المنطقة الغربية، تقدم لوس انجليس كليبرز على يوتا جاز 3-2 بفوزه عليه 119-111 في المباراة الخامسة.

وبعد ان كانت النتيجة متقاربة في نهاية الشوط الاول بتقدم جاز بفارق 5 نقاط (65-60)، جاءت نقطة التحول في المباراة خلال الربع الثالث حيث سجل كليبرز 32 نقطة مقابل 18 لمنافسه وحافظ على تقدمه في الربع الاخير ليخرج فائزا.

وكان بول جورج ابرز المسجلين في صفوف كليبرز مع 37 نقطة واضاف ماركوس موريس وريجي جاكسون 25 و22 نقطة تواليا. اما في صفوف الخاسر فكان الصربي بوغدان بوغدانوفيتش افضل مسجل مع 32 نقطة واضاف دونوفان ميتشل 21 نقطة.

© 2021 AFP