تصفيات مونديال 2022: استقالة التونسي معلول من تدريب سوريا لعدم نيله مستحقاته

المدرب التونسي نبيل معلول في مباراة سوريا مع ايران في طهران في 30 آذار/مارس 2021

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دمشق (أ ف ب)

أكد التونسي نبيل معلول استقالته رسميا من تدريب منتخب سوريا المتأهل إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022، مشيرا إلى أنها لم تكن وليدة اللحظة وأنه كان حرا من من أي ارتباط مع اتحاد الكرة السوري منذ نيسان/أبريل الماضي لعدم نيله مستحقاته.

وجاء تأكيد معلول في تصريح لتلفزيون البلد المصري قال فيه "أشعرت الاتحاد السوري في شهر ثلاثة (آذار/مارس) وكان عندي سنة تقريبا دون أن يصلني أي راتب وأرسلت رسالة اعلمت فيها الاتحاد انه لا يوجد مدرب يصبر سنة كاملة دون أي راتب.. كنت أعرف أن الخطأ ليس من الاتحاد السوري بل هي العقوبات المفروضة على سوريا التي منعت الاتحاد الاسيوي أن يمنحنا مستحقاتنا".

تابع "أعلنت إمكانية الابتعاد مباشرة اذا لم تتحسن الأمور ويعد خمسة عشر يوما وبعد أن ارسلت الرسالة في 4 أبريل صرت حرا، لكن إصرار الاتحاد السوري واللاعبين جعلني أكمل المباراة بات المتبقية وفزنا في مباراتين وخسرنا مباراة وتصدرنا المجموعة".

وعن مطالبة فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا بأن يقدم معلول بعد الخسارة الأخيرة أمام الصين استقالته، قال مدرب الكويت وتونس السابق "ليس لي أي دخل... هو يريد الزج بي لوجود صراعات داخلية بين اتحاد الكرة والاتحاد الرياضي العام".

وكان معلا انتقد نبيل معلول عقب خسارة المنتخب أمام الصين 1-3 في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، معتبرا انه لم يقدم أي اضافة للمنتخب السوري.

وبالرغم من صدارة سوريا للمجموعة وتاهلها إلى نهائيات كأس آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022 إلا أن معلا انتقد مستوى المنتخب في تصريح لوكالة فرانس برس "أطالب نبيل معلول بالاستقالة فهو لم يقدم أي إضافة للمنتخب".

وكان معلا صرح لإذاعة شام اف ام بأن استمرار معلول "هي مسؤولية اتحاد كرة القدم....وهناك تجاهل لبعض اللاعبين ومعلول لا يستحق المبالغ المالية".

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول في آذار/مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 الف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا مع اضافات آخر منها علاوة قدرها 83 الف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، بيد أن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والاسيوي تنفيذا لعقوبات قيصر.

وكان معلول تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي فجر إبراهيم الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.

© 2021 AFP