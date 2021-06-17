تيم ينصم الى نادال بالانسحاب من اولمبياد طوكيو

مارتان بورو ا ف ب/ارشيف

خرج تيم من الدور الاول في رولان غاروس الفرنسية هذا العام بعد أن حل وصيفًا عامي 2018 و2019.

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باريس (أ ف ب)

انضم النمسوي دومينيك تيم المصنف خامسًا عالميًا الى الاسباني رافايل نادال في قرار عدم المشاركة في مسابقة كرة المضرب في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو التي تنطلق في 23 تموز/يوليو المقبل.

وقال تيم إنه يريد أن يركز على بطولة ويمبلدون الانكليزية التي تنطلق في 23 الشهر الحالي ومن ثم الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى.

وكتب تيم (27 عامًا) على حسابه على تويتر "لدي بعض الاخبار الحزينة لأشاركها معكم. بعد المناقشة مع فريقي وتقييم الوضع، اتخذت قرارًا صعبًا للغاية بالانسحاب من أولمبياد طوكيو".

وأضاف "بالنسبة لي، وكما كل الرياضيين، المشاركة في الاولمبياد وتمثيل بلدي هما شرف كبير ما يجعل هذا القرار أصعب"، مستطردًا "مع ذلك، لم تكن بداية 2021 كما توقعت ولا أشعر أنني جاهز لأقدم أفضل ما لدي في طوكيو".

وتابع "هدفي أن أعمل جاهدًا في الاسابيع المقبلة وأقدم أفضل ما لدي في ويمبلدون وأواصل التدريبات وآمل ان ادافع عن لقبي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

وخرج تيم من الدور الاول في رولان غاروس الفرنسية هذا العام بعد أن حل وصيفًا عامي 2018 و2019.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن نادال المصنف ثالثًا عالميًا انسحابه من ويمبلدون المتوج بلقبها عامي 2008 و2010 والأولمبياد المتوج بذهبيته في بكين 2008 في الفردي وفي ريو دي جانيرو 2016 في الزوجي "بعد ان استمعت إلى جسدي".

كما انسحبت ايضًا اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا من ويمبلدون، الا انها ستشارك في الاولمبياد على ارضها.

وكان تيم انسحب ايضًا من اولمبياد ريو 2016 بسبب مخاوف من فيروس زيكا.

وأضاف الخميس "أنا يافع وآمل أن ألعب للنمسا في أولمبياد باريس 2024".

© 2021 AFP