شرطة هونغ كونغ تدهم مقر صحيفة مؤيدة للديموقراطية وتعتقل خمسة من مسؤوليها

أيزاك لاورنس ا ف ب

رجل يقرأ صحيفة "دايلي آبل" في المترو في هونغ كونغ في 11 آب/أغسطس 2020

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هونغ كونغ (أ ف ب)

أعلنت شرطة هونغ كونغ أنّها دهمت صباح الخميس مقرّ صحيفة "آبل ديلي" المؤيّدة للديموقراطية واعتقلت خمسة من مسؤوليها، بمن فيهم رئيس تحريرها راين لو، مشيرة إلى أنّها أوقفتهم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت الشرطة في بيان إنّها دهمت مقرّ "آبل ديلي" وأوقفت مسؤوليها بشبهة "التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية بهدف تعريض الأمن القومي للخطر".

وأكّد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الموقوفين الخمسة هم جميعاً مسؤولون تنفيذيون في "نيكست ديجيتال"، الشركة الأم لآبل ديلي.

من جهتها قالت الصحيفة إنّ رئيس تحريرها في عداد الموقوفين الخمسة.

وبثّت الصحيفة عبر حسابها على موقع فيسبوك لقطات حيّة للمداهمة ظهر فيها عناصر من الشرطة وهم يفرضون طوقاً أمنياً حول المبنى ثم يدخلونه.

وهذه ثاني مداهمة أمنية تستهدف في أقلّ من عام مقرّ ديلي آبل، الصحيفة التي قدّمت دعماً غير محدود للحركة الاحتجاجية المؤيدة للديموقراطية.

ويملك هذه الصحيفة الملياردير جيمي لاي الذي وجّهت إليه تهمة التواطؤ بعدما أوقفته الشرطة في مداهمة نفّذتها في آب/أغسطس.

ويقضي لاي حالياً أحكاماً عدّة بالسجن صدرت بحقّه بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيّدة للديموقراطية هزّت هونغ كونغ قبل عامين.

وتشنّ الصين حملة لا هوادة فيها لخنق المعارضة وتفكيك الحركة الديموقراطية في هونغ كونغ.

وفي 2019 شهدت هونغ كونغ، المركز المالي الدولي، احتجاجات ضخمة مؤيّدة للديموقراطية استمرّت أشهراً وتخلّلتها أعمال عنف وشكّلت أخطر تحدّ لبكين منذ استعادة المدينة في 1997.

© 2021 AFP