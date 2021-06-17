كأس أوروبا: البديل دي بروين يقود بلجيكا الى ثمن النهائي

كيفن دي بروين يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لبلجيكا ضد الدنمارك في دور المجموعات من كأس أوروبا في 17 حزيران/يونيو 2021

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كوبنهاغن (أ ف ب)

قاد البديل العائد من الإصابة كيفن دي بروين منتخب بلاده بلجيكا الى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم بعد أن صنع التعادل وسجل هدف الفوز على مضيفته الدنمارك 2-1 الخميس في كوبنهاغن، في أمسية التحية لنجم الأخيرة كريستيان إريكسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب الدنمارك عبر يوسف بولسن بعد 99 ثانية من صافرة البداية، قبل ان تقلب بلجيكا الطاولة في الشوط الثاني بفضل دي بروين الذي دخل مطلعه مكان دريس مرتنز فصنع هدف التعادل لثورغان هازارد (55) ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 70.

وكان دي بروين غاب عن المباراة الاولى لتعافيه من كسرين في الأنف ومحجر العين اليسرى تعرض لهما في الخسارة امام تشلسي في نهائي دوري ابطال اوروبا، قبل ان يعود بأفضل طريقة.

ودخلت الدنمارك المباراة بعد الحادثة الصادمة لإريكسن الذي سقط ارضًا في الخسارة امام فنلندا السبت إثر سكتة قلبية، قبل ان ينجح الاطباء في إنقاذه، وقد توقفت مباراة اليوم في الدقيقة العاشرة تيمنًا برقم قميصه تحية له.

وباتت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، ثاني المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي بعد إيطاليا التي حجزت بطاقتها الأربعاء. ورفع منتخب "الشياطين الحمر" رصيده الى ست نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزه الافتتاحي على روسيا، مقابل ثلاث للاخيرة الفائزة على فنلندا (1-صفر) الاربعاء، فيما بقيت الدنمارك من دون رصيد.

وكانت الدنمارك سقطت في المباراة الاولى امام فنلندا بعد الاستئناف وأضاع بيار-إميل هويبرغ ركلة جزاء. وندم العديد من اللاعبين أمثال الحارس كاسبر شمايكل والمهاجم مارتن برايثوايت والمدرب كاسبر هيولماند على الاستئناف حيث قال "صراحة أعتقد انه ما كان يجب ان نعود الى ارض الملعب" عندما كان الخيار إما الاستئناف بعد حوالي ساعة او اليوم التالي في الظهيرة.

وبات إريكسن في حال أفضل وأعلن الاتحاد الدنماركي الخميس إنه سيتم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب في جسمه بعد الوعكة التي تعرض لها.

وشهدت تشكيلة بلجيكا تغييرين عن تلك التي بدأت امام روسيا، هما توما مونييه الذي دخل بديلا لثيموتي كاستاني وسجل هدفًا وضنع آخر، اضافة الى المدافع جايسون ديناير بدلا من ديدريك بوياتا.

وسيغيب كاستاني عن باقي البطولة بعد العملية الجراحية التي خضع لها الاربعاء واستغرقت ست ساعات بعد تعرضه لستة كسور في وجهه خلال المباراة ضد روسيا عند اصطدامه بظهير ليستر سيتي الانكليزي دالر كوزاييف.

اما من ناحية الدنمارك، فدفع هيولماند بتشكيلة اكثر دفاعية 5-2-3 حيث استعان بالمدافع يانيك فيستيرغارد اضافة الى لاعب الوسط ميكيل دامسغارد بدلا من المهاجم يوناس ويند.

© 2021 AFP