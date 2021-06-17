كأس أوروبا: السلوفاكي هامشيك يواجه السويد التي احتضنته في الأشهر الثلاثة الأخيرة

يفغينيا نوفوزينينا POOL/ا ف ب

قائد منتخب سلوفاكيا ماريك هامشيك محتفلا بعد فوز فريقه على بولندا 2-1 في كأس اوروبا. 14 حزيران/يونيو 2021

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ستوكهولم (أ ف ب)

سيواجه قائد منتخب سلوفاكيا ماريك هامشيك السويد الدولة التي احتضنته في الأشهر الثلاثة الاخيرة، الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس أوروبا الجمعة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وانتقل هامشيك من داليان برو الصيني إلى صفوف غوتنبورغ السويدي في آذار/مارس الماضي، لكي يكون في كامل جاهزيته لخوض غمار البطولة القارية.

وكان هامشيك (33 عاما) الذي يتميّز بقصة شعر "عرف الديك"، فاجأ الجميع عندما قرّر الرحيل عن نابولي بعد 12 عاما في صفوف الفريق الايطالي الجنوبي والانتقال إلى الدوري الصيني عام 2019.

دافع هامشيك عن ألوانه على مدى موسمين، لكنه رحل عنه بعد التعقيدات التي رافقت جائحة كوفيد-19.

فاجأ الجميع مجددا عندما قرر الانتقال الى نادي غوتنبورغ السويدي الذي صام عن الالقاب منذ عام 2007، علما بأن النادي عاش فترة ذهبية في الثمانينات عندما توج بكأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا) مرّتين في تلك الحقبة.

وشرح هامشيك عملية انتقاله الى صفوف النادي السويدي في آذار/مارس بقوله "كانت أمامي فرصتان لكي اخوض كأس اوروبا في الصيف: اللعب في بلادي مع سلوفان براتيسلافا او مع غوتنبورغ".

واضاف "بطبيعة الحال، كان الخيار الاول هو اللعب في بلادي، لكن سلوفان تأخر في اتمام الصفقة في حين كان غوتنبورغ السبّاق، أكثر جدية وأنا سعيد للوقت الذي أمضيته في صفوفه".

شكل وصوله الى الدوري السويدي علامة فارقة لا سيما بان "السفنسكان" وهو لقب الدوري المحلي، فقد الكثير من قيمته بعد أن رحل عنه أبرز النجوم بعد قانون بوسمان في التسعينيات، حيث يفضّل النجوم المحليون الشبان الانتقال الى بطولتي انكلترا وهولندا كما فعل النجم زلاتان إبراهيموفيتش عام 2001.

-سجل حافل-

واشاد هامشيك الذي سجل 26 هدفا في 127 مباراة على الصعيد الدولي وأكثر من 100 هدف في صفوف نابولي الإيطالي، بالدوري السويدي حيث تخوض معظم الأندية مبارياتها على ملاعب عشب صناعي. قال في هذا الصدد "يشهد الدوري السويدي الكثير من المعارك، انه دوري بدني، متطلب وسريع، وهو مختلف تماما عما اختبرته في مسيرتي حتى الان".

لا يخوض أي من زملائه في غوتنبورغ غمار البطولة القارية، علما بان مهاجم السويدي ماركوس بيرغ (34 عاما) سيعود إلى النادي بعد تجرية في صفوف كراسنودار الروسي.

لكن الاثنين لن يلعبا جنبا الى جنب في غوتنبورغ الموسم المقبل لان هامشيك اعلن خلال الشهر الحالي انتقاله الى صفوف طرابزون سبور التركي اعتبارا من الاول من تموز/يوليو، علما بان عقده مع فريقه السويدي ينتهي في 31 اب/اغسطس، لكن الاخير اعلمه بانه يستطيع الرحيل في حال ابدى اي ناد رغبته في التعاقد معه.

ويقول المدير الرياضي في غوتنبورغ بونتوس فارنرود "لقد جلب لنا ماريك الكثير للفريق، للنادي ومدينة غوتنبورغ على العموم".

واضاف "انه محترف من الدرجة الاولى وفي جميع النواحي وكان العمل معه عن كثب ممتعا للغاية".

وخاض هامشيك ست مباريات في صفوف فريقه السويدي وسجل هدفا وحدا كان رائعا من تسديدة قوية من خارج المنطقة لدى تعادل غوتنبورغ مع سيريوس 2-2 في 18 ايار/مايو.

ويحتل غوتنبورغ المركز العاشر حاليا في الدوري السويدي بعد مرور 8 مراحل، وقد دفع مدربه رولان نيلسون ثمن ذلك باقالته من منصبه.

يُعتبر انصار نادي غوتنبورغ من الأفضل في شمال اوروبا، لكن هامشيك لم يحظ بتشجيع هؤلاء لان القيود المفروضة في السويد لا تسمح بان يتعدى عدد الجمهور 8 متفرجين فقط حتى الاول من حزيران/يونيو، ثم توقف الدوري حتى الشهر المقبل.

© 2021 AFP