كأس أوروبا: تثبيت جهاز لإريكسن لمراقبة دقات القلب

- ريتزاو سكانبيكس/ا ف ب

صورة وزعها الاتحاد الدنماركي لكرة القدم للاعبه كريستيان إريكسن في المستشفى بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال المواجهة ضد فنلندا في كأس أوروبا لكرة القدم

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برلين (أ ف ب)

تم تثبيت جهاز لمعالجة اضطرابات دقات القلب داخل جسم صانع ألعاب الدنمارك كريستيان اريكسن الذي عانى من أزمة قلبية حادة ضد فنلندا في كأس اوروبا، كما اعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم الخميس.

وقال الاتحاد الدنماركي في بيان "بعد مختلف فحوصات القلب التي خضع لها كريستيان، تقرّر تثبيت جهاز لمعالجة اضطرابات دقات القلب لديه".

واضاف "هذا الجهاز ضروري بعد أزمة قلبية بسبب عدم انتظام دقات القلب".

ولم يعط الاتحاد أي مؤشر على المضاعفات التي يمكن ان تطرأ على مسيرة اللاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي يدافع عن الوان نادي إنتر الايطالي.

واشار بيان الاتحاد بان هذا القرار الذي اتخذ من قبل الاختصاصيين في المستشفى الشهير في كوبنهاغن حيث يمكث اريسكن، كان "مقبولا" من قبل اللاعب "ومؤكدا من الاختصاصيين المحليين والعالميين الذين ينصحون باتباع هذا النوع من العلاج".

وكان لاعبون من امثال الهولندي دالي بليند الذي يدافع عن الوان منتخب بلاده في البطولة الاوروبية حاليا، تمكنوا من مواصلة مسيرتهم بعد تثبيت جهاز مماثل لهم يسمح بمراقبة دقات القلب.

-لحظات مؤثرة-

وكان طبيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي اشرف على صانع ألعاب الدنمارك كريستيان اريكسن لدى تعرضه لازمة قلبية حادة ضد فنلندا في كأس اوروبا، تطرق الى "اللحظة المؤثرة" عندما أيقن بأن اللاعب لا يزال على قيد الحياة.

وشرح الدكتور الالماني ينس كلاينفيلد كيف استعاد اللاعب وعيه بعد دقائق عدة من التدليك ومحاولة انعاشه وقال في هذا الصدد "بعد حوالي 30 ثانية، فتح اللاعب عينيه وتمكن من التحدّث الي مباشرة".

وأضاف "كانت لحظات مؤثرة جدا لانه في هذه الحالات من الطوارئ في الحياة اليومية، تكون حظوظ النجاح قليلة جدا".

وكشف الطبيب بأنه نظر الى لاعب إنتر وقال له +هل عدت الينا؟+، فاجابه اريكسن +نعم لقد عدت بينكم، لا زلت في التاسعة والعشرين+".

واضاف الطبيب "في تلك اللحظة، ادركت بأن دماغه لم يتأثر وبأنه عاد الى الحياة تماما".

ورد اريكسن على جميع الاسئلة التي طرحت عليه من اجل التأكد من أن دماغه لم يلحق به أي اضرار وقد خرج من الملعب بكامل وعيه، لكن الطبيب كشف بان الأمر تطلب وقتا من أجل تثبيت الماكينة الطبية من أجل نقله الى المستشفى.

واضاف الطبيب "كنت واثقا بنسبة 99 في المئة من أن حالته ستكون مستقرة عندما يصل ال المستشفى".

وسقط إريكسن (29 عاما)، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة ضد فنلندا في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم اخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل ان تستكمل وتنتهي بفوز مفاجىء لفنلندا 1-صفر، والاخيرة كانت تخوض اول بطولة كبيرة لها في تاريخها.

وسرعان ما تم نقل كريستيان الى اقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية حيث اجريت له الاسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل ان يتم الاطمئنان الى حالته الصحية عندما اصدر الاتحاد الاوربي بيانا اكد فيه بان الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، فيما كشف اتحاد بلاده انه "مستيقظ" بعد وصوله إلى المستشفى.

كما طمأن اللاعب مشجعيه في منشور على حسابه على إنستاغرام الثلاثاء بقوله "أنا بخير رغم الظروف".

وأضاف تحت صورة تظهره وهو يبتسم على سريره في المستشفى "لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى لكني أشعر أنني بحالة جيدة".

© 2021 AFP