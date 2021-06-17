كأس أوروبا: كييليني قائد ايطاليا يأمل العودة في ثمن النهائي

ايتوري فيراري تصوير مشترك/ا ف ب

خرج كييليني مصابًا في الشوط الاول خلال فوز ايطاليا على سويسرا في روما في 16 حزيران/يونيو 2021

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روما (أ ف ب)

يحوم الشك حول مشاركة المدافع جورجو كييليني قائد المنتخب الايطالي سيغيب عن المباراة الاخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم ضد ويلز الاحد بسبب إصابة عضلية، ولكن قد يكون جاهزًا للعودة في دور ثمن النهائي، وفق ما ذكرت مصادر في معسكر الازوري الخميس.

وخرج المدافع مصابًا في الشوط الاول خلال الفوز بثلاثية نظيفة على سويسرا في روما الاربعاء، ما وضع ايطاليا في الدور ثمن النهائي.

وقالت المصادر إن كييليني عانى من شد عضلي في ساقه اليسرى لكن الاختبارات التي خضع لها الخميس لم تكشف عن إصابة خطيرة.

وأكدت المصادر ان في حال لم يقوَ مدافع يوفنتوس الذي خاض 109 مباراة دولية على اللعب ضد ويلز "يبقى الهدف بالنسبة له التعافي من أجل المباريات التالية".

ويتصدر رجال المدرب روبرتو مانشيني المجموعة الاولى بعد فوزين على تركيا وسويسرا.

وستضمن ايطاليا الصدارة في حال تفادت الخسارة امام ويلز التي بلغت نصف نهائي النسخة الماضية عام 2016، وذلك على الملعب الاولمبي في روما الاحد.

وتخوض ايطاليا مباراتها في ثمن النهائي في 26 الشهر الحالي في لندن او امستردام.

© 2021 AFP