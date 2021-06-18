اسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية مليون لقاح مضاد لكوفيد قبل انتهاء صلاحيتها

حازم بدر ا ف ب

ممرضة فلسطينية تجهز جرعة من لقاح أسترازينيكا لإعطائها لمسنة في الضفة الغربية في 25 آذار/مارس 2021

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القدس (أ ف ب)

أعلنت اسرائيل الجمعة انها ستسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل انتهاء صلاحيتها، مقابل حصول الدولة العبرية على شحنة قادمة من اللقاحات المخصصة للسلطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع إن في بيان الدولة العبرية "اتفقت والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبه حوالى مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف البيان "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

ولم تعلق السلطة الفلسطينية ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ، على الفور على هذه المعلومات.

واطلقت اسرائيل حملة تطعيم واسعة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد اتفاق مع مجموعة الأدوية العملاقة فايزر. وتلقى حتى الآن أكثر من خمسة ملايين من اصل 9,3 ملايين إسرائيلي (55 بالمئة من السكان) جرعتين من لقاح فايزر.

في الجانب الفلسطيني، تلقى 260 ألفا و713 شخصًا جرعتين فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ميب/ماب-غ ر/اا

© 2021 AFP