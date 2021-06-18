الدوري الأميركي للمحترفين: باكس يجر نتس الى مباراة سابعة حاسمة

جوناثان دانيال غيتي/غيتي عبر ا ف ب

النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (رقم 34) في محاولة أمام جيف غرين (8) خلال المباراة السادسة بين ميلووكي باكس وبروكلين نتس في نصف نهائي المنطقة الشرقية ضمن بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، ميلووكي، ويسكونسن في 17 حزيران/يونيو 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

فرض ميلووكي باكس على ضيفه بروكلين نتس مباراة سابعة حاسمة في سلسلة مواجهتهما في نصف نهائي المنطقة الشرقية لـ"بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بالفوز عليه 104-89 الخميس.

وكان نتس بحاجة الى حسم هذه المباراة في معقل باكس كي ينهي السلسلة لصالحه والتأهل بالتالي الى نهائي المنطقة، وذلك بعدما فاز الثلاثاء 114-108 بفضل جهود كيفن دورانت الذي حمل الفريق على كتفيه بغياب كايري إيرفينغ لالتواء في كاحله تعرض له في المباراة الرابعة، بتحقيقه "تريبل دابل" خرافي بعدما سجل 49 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

ورغم مواصلته التألق الخميس بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة، لم يتمكن دورانت من تجنيب نتس الهزيمة الثالثة في هذه السلسلة التي عجز خلالها أي من الفريقين عن الخروج فائزاً من ملعب منافسه.

وفي ظل استمرار المردود المتواضع لنجمه الآخر جيمس هاردن الذي سجل 16 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و5 متابعات في ثاني مشاركة كاملة له في هذه السلسلة التي تعرض في دقيقتها الأولى لإصابة عضلية، بدا نتس عاجزاً تماماً الخميس أمام مضيفه لدرجة أنه لم يتقدم في المباراة لمرة واحدة.

ولعب كريس ميدليتون واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الدور الرئيسي في تأجيل الحسم الى مباراة سابعة تقام السبت في بروكلين، بعدما سجل الأول 38 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة والثاني 30 مع 17 متابعة، فيما ساهم جرو هوليداي بـ21 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

© 2021 AFP