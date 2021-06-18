رئيس شركة بوينغ يدعو إلى ترميم العلاقات التجارية الأميركية الصينية

جيم اندرسون BOEING/ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

دعا الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديفيد كالهون الجمعة إلى ترميم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي اعتبرها "حيوية" للعالم، وذلك بعد أيام من حلّ النزاع القديم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول شركتي بوينغ وإيرباص.

وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق في 15 حزيران/يونيو لتسوية النزاع بين إيرباص وبوينغ، وأقرا وقفا بخمسة أعوام للرسوم الجمركية العقابية التي فرضاها.

وقال كالهون في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن "الاتفاق يسمح للحكومات بالخروج من موقف يخسر فيه الجميع. وبالدرجة الأولى زبائن إيرباص وبوينغ الذين تكبدوا الرسوم الإضافية". وأضاف أنه "يمنح مهلة كافية لإيجاد اتفاق دائم يضع قواعد مشتركة".

وتابع المسؤول "أعتقد أننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف، يشمل الصين. إذا ابرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا يطبق على أكبر مصنّعَين في العالم، فإنه سيكون أداة قوية لجذب دول أخرى".

واعتبر كالهون ان "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة متوترة بينما هي جيدة بين شركة بوينغ، ولا شك شركة إيرباص، والشركات الجوية الصينية التي تقدر طائراتنا وتحتاجها".

وأردف "على غرارنا، سيواصل زبائننا الصينيون مطالبة حكومتهم بترميم العلاقات التجارية الصينية الأميركية (...) أنا مقتنع بأن الحكومتين ستنجحان في إقامة حوار يقود إلى ذلك".

وقدّر المدير التنفيذي لشركة بوينغ أن "العلاقة بين الصين والولايات المتحدة حيوية للعالم. وأريد أن أقول بوضوح إن زبائننا الصينيين سيحصلون دائما على دعم بوينغ. الشيء الوحيد الذي يقلقني هو أن يحصل منافسنا على ميزة كبيرة في هذا السوق المهم بالنسبة لنا. آمل أن تكون لدينا فرص متكافئة في الصين".

في ما يتعلق بالمصنع الصيني المنافس كوماك، قال رئيس شركة بوينغ "أثبت تاريخ صناعتنا الممتد أن وجود فاعلَين فقط لا يكفي لتلبية احتياجات سوق سريعة النمو. أعتقد أن هناك متسعًا لثلاثة فاعلين. لكن المهم هو أن يجري صعود شركة كوماك في إطار علاقات تجارية مستقرة وفي ظل ظروف منافسة عادلة".

© 2021 AFP