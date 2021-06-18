انغيلوس تزورتزينيس ا ف ب/AFP

مخيم للاجئين والمهاجرين في ريتسونا قرب أثينا في 15 حزيران/يونيو 2015.

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جنيف (أ ف ب)

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 82,4 مليونا وهو عدد قياسي رغم جائحة كوفيد-19.

وللسنة التاسعة على التوالي سجل في 2020 ارتفاع في النزوح القسري.

وأوضح فيليبو غراندي المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عرض للميول السنوية "82,4 مليونا... سنة تاسعة من الارتفاع المتواصل. هذا بالتحديد ضعف العدد المسجل قبل عشر سنوات".

وجاء في التقرير الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشر الجمعة أن عدد اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم وطالبي اللجوء زاد بنسبة 4 % في 2020 مقارنة بعدد قياسي بلغ 79,5 مليونا نهاية 2019.

وقال غراندي لوكالة فرانس برس إنه خلال الجائحة "توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت".

في نهاية العام 2020 كان العالم يضم 30,3 مليون لاجئ ونازح قسرا من بينهم 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني و3,9 ملايين فنزويلي. وتقدم 4,1 ملايين شخص بطلبات لجوء.

ابو/غ ر/نور

© 2021 AFP