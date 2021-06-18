غوايدو يوفد ممثلين عنه في جولة دولية لمناقشة التفاوض مع مادورو

ماتياس دولاكروا ا ف ب

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كراكاس (أ ف ب)

أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الجمعة أن وفدا يمثله سيقوم قريبا بجولة دولية لمناقشة الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بهدف إجراء مفاوضات محتملة حول تنظيم انتخابات في البلاد.

وقال غوايدو في مؤتمر صحافي إن الوفد سيبدأ جولته من واشنطن قبل أن يتوجه إلى بروكسل، دون أن يحدد حجم الوفد "الصغير" أو مدة الجولة.

ومن المزمع أن يسافر الوفد إلى واشنطن في الفترة ما بين 21 و25 حزيران/يونيو لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين أميركيين، بحسب المكتب الصحافي للمعارض.

وقال غوايدو إن "تكريس اي اتفاق لا يشمل فقط البحث عن مُيَسّر، وهو في هذه الحالة النروج، (ولكن) أيضا الدعم الدبلوماسي" الذي يتم عبر "النقاش" مع الحلفاء لمعرفة "الأطر التي يحبذونها (... ) من اجل الرفع التدريجي للعقوبات".

وأضاف المعارض أن الوفد سيبحث أيضا "الدول التي يمكن أن تواكب" المناقشات.

واعترفت نحو خمسين دولة بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ كانون الثاني/يناير 2019، وتحدث الأخير في أيار/مايو عن استئناف المفاوضات مع مادورو بشأن الرزنامة الانتخابية، بما في ذلك الاقتراع الرئاسي، مقابل "رفع تدريجي" للعقوبات.

من جهته، أعرب مادورو عن استعداده للقاء المعارضة "متى شاءت وحيثما تريد وكما تريد". وطالب اولا بـ"الرفع الفوري لجميع العقوبات" المفروضة على فنزويلا.

وكان الرئيس قد أنهى في آب/أغسطس المحادثات التي بدأت برعاية النروج بإدانة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي لغوايدو.

بعد انهيار تلك المحادثات، بدأ الزعيم الاشتراكي الذي يحظى بدعم القوات المسلحة وحلفاء مثل روسيا والصين، مفاوضات مع قطاعات أخرى من المعارضة.

© 2021 AFP