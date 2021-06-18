غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية حتى 2026

مايكل سون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في برلين في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على تولي رئيس الوزراء البرتغالي الاسبق أنطونيو غوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026، ودعا الأخير إلى "عالم يستخلص العبر" من جائحة كوفيد-19 الفتاكة.

وقال غوتيريش "تحدينا الأكبر وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى، هو استخدام هذه الأزمة لقلب مسار الوضع، الانتقال إلى عالم يستخلص العبر، يعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام ويُظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعّال للاستجابة إلى المشاكل العالمية".

وأضاف أن "تجاوز هذه المرحلة سيتطّلب جهداً حقيقياً لتعزيز ما يعمل وشجاعةً لاستخلاص العبر مما لا يعمل. هذا الأمر يتطلّب أن نتبنى (تدابير) للوقاية والاستعداد - بالمعنى الواسع للمصطلح - وهذه أولية قصوى للنظام الدولي".

وأدى الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017، اليمين واعداً بأن يتصرّف باستقلال كامل عن الدول الأعضاء والمنظمات، أثناء حفل حضره الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وهو أول رئيس دولة يدخل مقر الأمم المتحدة منذ أكثر من عام بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت الجمعية العامة صادقت في وقت سابق، بالإجماع وبدون تصويت، على قرار يمدد ولاية غوتيريش لخمس سنوات.

وسبق أن أعطى مجلس الأمن الدولي الذي يُعدّ قراره أساسياً في آلية التعيين، موافقته في الثامن من حزيران/يونيو على تولي غوتيريش البالغ 72 عاماً الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.

وغوتيريش هو رئيس وزراء برتغالي اسبق والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015.

© 2021 AFP