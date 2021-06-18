كأس أوروبا: تعادل إيجابي يعزز حظوظ تشيكيا بالتأهل ويُبقي على آمال كرواتيا

بول إليس تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم منتخب تشيكيا باتريك شيك فرحاً بهدفه من ركلة جزاء في مرمى كرواتيا ضمن لقاء المنتخبين على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لنهائيات كأس أوروبا، في 18 حزيران/يونيو 2021

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غلاسكو (أ ف ب)

عزز منتخب تشيكيا آماله بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم، فيما أبقى نظيره الكرواتي آماله الضئيلة قائمة بحجز مقعده بعد تعادلهما 1-1 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وافتتحت تشيكيا التسجيل عبر بطل هدفي الفوز على اسكتلندا في المباراة الإفتتاحية على الملعب ذاته ومتصدر ترتيب الهدافين في "يورو 2020" باتريك شيك من ركلة جزاء (37)، فيما أدركت وصيفة مونديال روسيا 2018 التعادل في الشوط الثاني بفضل إيفان بيريشيتش (47).

وحافظ المنتخب التشيكي على صدارته رافعاً رصيده إلى أربع نقاط، بانتظار مباراة انكلترا واسكتلندا لاحقاً، فيما حصدت كرواتيا نقطتها الاولى في النهائيات بعدما كانت سقطت في مباراتها الإفتتاحية أمام منتخب "الأسود الثلاثة" بهدف نظيف.

وتسلحت كرواتيا أمام تشيكيا بعدم تعرضها للخسارة في المواجهات التي جمعتهم، حيث فازت مرة مقابل تعادلين.

إلا أن رجال المدرب زلاتكو داليتش اضطروا للتخلص من عقدة قلة النجاعية الهجومية في مبارياتهم التي خاضوها في عام 2021، إذ لم يسجلوا في 10 مباريات (قبل هذا اللقاء) سوى 5 أهداف، منها 3 أمام مالطا.

كما عانت كرواتيا من 8 هزائم في مبارياتها الـ 15 الاخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات.

في المقابل، ظل منتخب تشيكيا باشراف مدربه ياروسلاف شيلهافي وفياً لسمعته كصاحب أكبر نسبة أهداف من ركلات ثابتة بين المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، حيث تبلغ 54 في المئة.

ضغط التشيكيون منذ بداية الشوط الأوّل ووجدوا المساحات لتشكيل خطورة على مرمى كرواتيا، واستحصلوا على ركلة جزاء اثر خطأ بالمرفق من لوفرن على شيك بعد ارتقاء هوائي بينهما، دفع الحكم للاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد الخطأ، ترجمها شيك هدف التقدم (37).

وهو الهدف الثالث لمهاجم باير ليفركوزن الألماني ليتصدر قائمة هدافي "يورو 2020".

كما ساهم شيك 11 هدفاً في مبارياته العشر الاخيرة التي خاضها أساسياً، حيث سجل 9 أهداف ومرر كرتين حاسمتين.

وحصل الكرواتي أنتي ريبيتش على فرصة لإدراك التعادل منفرداً بالحارس توماش فاتسليك، إلا انه اطاح بكرته خارج المرمى (39).

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب كرواتيا داليتش تبديلين لتنشيط تشكيلته، فدفع بالمهاجم برونو بيتكوفيتش ولاعب خط الوسط لوكا إيفانوشيك بدلاً من ريبيتش ويوسيب بريكالو، فكان له ما أراد بعد ركلة حرة في وسط الملعب لُعبت بسرعة وصلت إلى بيريشيتش على الجهة اليسرى في ظهر الدفاع، ليراوغ المدافع فلاديمير كوفال المنزلق أرضاً ويسدد كرة خادعة في الزاوية المعاكسة للحارس فاتسليك (47).

وكادت كرواتيا توجه ضربة قاضية لمنافستها، بعد لعبة مشتركة من الجهة اليسرى بدأها المدافع يوسكو غفارديول داخل المنطقة إلى بيريشيتش ومنه رأسية إلى البديل نيكولا فلاشيتش الذي استدار وسدد كرة علت المرمى (72).

وهبط إيقاع اللعب، مع تصميم أكثر من لاعبي كرواتيا وتراجع تشيكيا ليطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل إيجابي بين المنتخبين.

© 2021 AFP