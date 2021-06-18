كأس أوروبا: دمفريس قطار هولندا السريع

كون فان فيل POOL/ا ف ب

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امستردام (أ ف ب)

لفت الظهير المتقدم الهولندي دنزل دمفريس الانظار في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية ضد اوكرانيا ضمن كأس اوروبا 2020 من خلال اداء رفيع المستوى تَوَجَهُ بهدف الفوز 3-2، قبل ان يجدد تألقه ضد النمسا ويضيف هدفا جديدا ليمنح بلاده بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي.

اختير دمفريس افضل لاعب في المباراتين، ولو كان يرغب في الترويج لنفسه من حيث استقطاب الاهتمام لتحقيق حلمه باللعب في احد الايام في الدوري الانكليزي الممتاز او الدوري الايطالي، فقد نجح في الامتحان ليصبح عنصرا اساسيا في اسلوب اللعب الذي يعتمده المدرب فرانك دي بور بطريقة 5-3-2.

وقال دمفريس المولود في روتردام في منطقة اجراء المقابلات في ملعب "يوهان كرويف ارينا" في امستردام "انا اعشق تماما طريقة اللعب هذه".

وكان دمفريس حصل على ركلة الجزاء في المباراة النمسا اثر عرقلته من قبل قائد الاخيرة دافيد الابا وترجمها المهاجم ممفيس ديباي، قبل ان يسجل الهدف الثاني اواخر المباراة من مسافة قريبة حاسما النتيجة نهائيا في صالح فريقه.

يا له من قدر رائع لهذا اللاعب الذي ظهر في وقت متأخر نسبيا بعمر الخامسة والعشرين بعد تجربتين فاشلتين في صفوف دوردريخت وفينورد.

اعتبر كشاف فينورد موب مارتنس بان دمفريس "ليس جيدا كفاية" للدفاع عن الوان الفريق قبل ان يبدأ الاخير مسيرته في صفوف الجار سبارتا روتردام.

- رئة حصان -

تألق دمفريس الذي يقول عن نفسه بانه يملك "رئة حصان"، بشكل لافت في الدوري الهولندي على مدى ثلاث سنوات انتقل خلالها الى هيرينفين قبل ان يتعاقد معه ايندهوفن العملاق مقابل 5ر5 ملايين يورو.

يقدر موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات سعره بـ16 مليون يورو، لكن ايندهوفن يعتبر بان المبلغ متدن جدا (يأمل في الحصول على 37 مليون يورو)، علما بان دمفريس اوكل الى مدير الاعمال المحنك مينو رايولا الاهتمام به.

واعربت اندية تشلسي وايفرتون الإنكليزيان وإنتر الإيطالي حتى الآن عن رغبتها في الحصول على خدمات دمفريس .

يتألق اذا دمفريس في طريقة لعب المنتخب الهولندي 5-3-2 بفضل مشاركاته الدائمة في بناء الهجمات حتى انه لمس كرات اكثر من المهاجم ديباي في مواجه اوكرانيا على سبيل المثال.

وقال دمفريس عن تلك المباراة "سجلت في مرمى اوكرانيا لأني آمنت بقدرتي على ذلك على الرغم من اضاعتي لبعض الفرص".

اكدت عروضه الرائعة في المباراتين الاوليين صوابية طريقة لعب المدرب دي بور الذي واجه انتقادات كبيرة من الرأي العام المحلي لتفريطه بطريقة 4-3-3 التي طالما اعتمدها المنتخب الهولندي على مر السنوات.

ودافع دمفريس عن دي بور بقوله "لقم تم انتقاد المدرب، لكن نظرا لقدرات اللاعبين، فهو اختار الاسلوب الانسب للمنتخب".

اشاد به الدولي السابق فيم فان هانيغيم بقوله "لو كان دمفريس دراجا، لكان يقلع ويهاجم باستمرار".

وسمي دنزل تيمناً بالممثل الاميركي الشهير دنزل واشنطن نظرا للاحترام الكبير لوالدي اللاعب تجاه الممثل الهوليوودي الشهير ورصانته وانسانيته.

© 2021 AFP