جائزة فرنسا الكبرى: فيرستابن الاسرع في التجارب الرسمية أمام ثنائي مرسيدس

نيكولا توكا تصوير مشترك/ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن يحيي الجماهير بعد تسجيله أسرع توقيت خلال التجارب الرسمية لجائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار في لو كاستيليه، جنوب فرنسا في 19 حزيران/يونيو 2021

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لو كاستيليه (فرنسا) (أ ف ب)

تابع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن فرض سطوته على حلبة بول ريكارد الفرنسية التي تستضيف الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بإحرازه أسرع توقيت في التجارب الرسمية السبت.

وتفوق "ماد ماكس" بوقت قدره 1,29,990 دقيقة على ثنائي مرسيدس متقدماً بفارق 0,258 ثانية عن بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، وبفارق 0,386 ثانية عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

ونجح فيرستابن، المهيمن على التجارب الحرة أيضاً، في تسجيل أسرع توقيت خلال "امتحان" يوم السبت للمرة الخامسة في مسيرته، والثانية له هذا العام بعد الجولة الإفتتاحية في البحرين في سعيه لتحقيق انتصاره الـ 13 في مسيرته الأحد.

كما وضع سائق ريد بول حداً لهيمنة هاميلتون على جائزة فرنسا الكبرى منذ انضمامها مجدداً إلى البطولة العالمية وتنظيمها على حلبة بول ريكار في لو كاستيليه، جنوب فرنسا قبل عامين، بعدما غابت لفترة 10 أعوام حيث كانت تقام على حلبة مانيي-كور.

وأحكم هاميلتون سائق "الأسهم الفضيّة" قبضته على السباق من دون قسمة مع أحد ونجح في تحقيق ثنائية أسرع توقيت والفوز في السباق في عامي 2018 و2019، علماً أن نسخة العام الماضي ألغيت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وسيكون سباق الأحد صراعاً رباعياً بين ريد بول ومرسيدس، بعدما نجح زميل فيرستابن، الوافد الجديد المكسيكي سيرخيو بيريس في احتلال المركز االرابع.

وأكمل العشرة الأوائل الاسباني كارلوس ساينس (فيراري) وصاحب الأرض سائق "ألفاتاوري" بيار غاسلي الفائز في 2020 بجائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، وشارل لوكلير من موناكو (فيراري) والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) وسائق ألبين الإسباني فرناندو ألونسو والاسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين).

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.990 د

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.248 د

3- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:30.376 د

4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:30.445 د

5- كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:30.840 د

6- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:30.868 د

7- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.987 د

8- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:31.252 د

9- فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:31.340 د

10- دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:31.382 د

© 2021 AFP