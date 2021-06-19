كأس العرب 2021: السودان تتجاوز ليبيا وتحجز مقعداً في النهائيات

كريم جعفر ا ف ب/ا ف ب

لاعبو منتخب السودان يحتفلون بعد فوزهم على ليبيا والتأهل إلى مسابقة كأس العرب، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، قطر في 19 حزيران/يونيو 2021

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الدوحة (أ ف ب)

بلغ المنتخب السوداني نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم بعد فوزه على نظيره الليبي 1-صفر السبت، على استاد خلفية الدولي في افتتاح الدور التمهيدي.

وسجل محمد عبد الرحمن هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.

وضمن منتخب "صقور الجديان" حجز البطاقة الأولى من أصل سبع في التصفيات، والتواجد في المجموعة الرابعة القوية، إلى جانب مصر والجزائر والفائز من ملحق آخر يجمع لبنان وجيبوتي الأربعاء.

وقدّم المنتخب السوادني مستوى مميزاً في الشوط الأول فارضاً أفضلية مبكرة، فكاد محمد عبد الرحمن يسجل بعد سبع دقائق من صافرة البداية من تسديدة داخل المنطقة علت العارضة، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في ترجمة ركلة جزاء كسبها المهاجم الآخر سيف الدين مالك (13).

وسنحت العديد من الفرص للمنتخب السوادني الذي لقي دعماً جماهيراً بعدما سمحت اللجنة المنظمة بحضور جزئي للجماهير بنسبة 30 في المئة من سعة الملعب وفق إجراءات احترازية مشددة، لتعزيز التقدم من دون أن يتمكن من ترجمتها إلى هدف الإطمئنان.

وردّ المنتخب الليبي في الشوط الثاني لقلب تأخره، فضغط على مرمى منافسه وكاد عيسى مؤيد يدرك التعادل عندما انفرد بالحارس علي أبو عشرين، بيد أنّ الأخير تألق في الذود عن مرماه (66) وليحافظ على تفوق منتخب بلاده.

© 2021 AFP