محكمة في هونغ كونغ ترفض الإفراج بكفالة عن مسؤولَين في صحيفة مؤيدة للديموقراطية

بيتر باركس ا ف ب

مناصران للمسؤولَين في صحيفة آبل دايلي يتظاهران أمام محكمة في هونغ كونغ في 19 حزيران/يونيو 2021

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هونغ كونغ (أ ف ب)

مثل مسؤولان في صحيفة "آبل دايلي" المؤيدة للديموقراطية والتي تنتقد كثيراً بكين، السبت أمام محكمة في هونغ كونغ رفضت الإفراج عنهما بكفالة، غداة توجيه التهمة إليهما في إطار قانون الأمن القومي.

ويُلاحق رئيس تحرير الصحيفة راين لو ومديرها العام شونغ كيم-هونغ بتهمة "التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر أجانب بغية تعريض الأمن القومي للخطر"، بسبب سلسلة مقالات.

اعتبر القاضي فكتور سو أنه ليس هناك دوافع كافية "كي تفكر المحكمة أن المتهمَين لن يواصلا ارتكاب أفعالاً تعرّض الأمن القومي للخطر".

سيبقى الرجلان في الحبس الاحتياطي حتى مثولهما المقبل أمام المحكمة في 13 آب/أغسطس، إذ إن المدعين أعلنوا أن الشرطة تحتاج إلى وقت لفحص أكثر من 40 حاسوباً و16 خادماً صادرتها من غرفة التحرير.

هذه المرة الأولى التي تؤدي آراء سياسية تنشرها وسيلة إعلامية في هونغ كونغ إلى ملاحقات بموجب هذا القانون المثير للجدل الذي فرضته الصين عام 2020 لمحاولة خنق المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.

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ونفّذ أكثر من 500 شرطي الخميس مداهمة لمقر الصحيفة وصادروا أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة ودفاتر صحافيين.

أوقف خمسة من مسؤولي الصحيفة ووُجّهت التهم إلى اثنين من بينهم، فيما أُفرج عن الثلاثة الآخرين بكفالة مالية بانتظار تحقيقات إضافية.

صرّحت مساعدة رئيس التحرير شان بوي-مان أمام المحكمة، "سنواصل نشر صحيفتنا غداً". وقد أُفرج عنها في وقت متأخر الجمعة بكفالة مالية.

ووقف عشرات الأشخاص بينهم موظفون سابقون وحاليون في الصحيفة، في طابور أمام المحكمة صباح السبت لمحاولة حضور الجلسة والتعبير عن دعمهم للمسؤولين الموقوفين.

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وقالت موظفة لم تكشف سوى عن اسم عائلتها، شانغ، إن موظفين كثراً في صحيفة "آبل دايلي" وهي من بينهم، يعتبرون "كل يوم كأنه آخر يوم عمل لنا" في الصحيفة.

- تحذير -

وأضافت في حديث لوكالة فرانس برس "في البدء، أكدت السلطات أن قانون الأمن القومي لن يستهدف عدداً صغيراً من الأشخاص". وتابعت "لكن ما حصل يثبت لنا أن هذا الكلام كان هراء".

اعتبرت صحافية لم تذكر سوى اسمها، تيريزا، أن المشاكل القضائية التي تواجهها الصحيفة، تمثل تحذيراً. وقالت "أعتقد أن ما يحصل مع آبل دايلي اليوم يمكن أن يحصل في نهاية المطاف لكل وسيلة إعلامية أخرى في المدينة".

تقيم وسائل إعلام دولية كثيرة مقراتها العامة لآسيا في هونغ كونغ، إذ تستقطبها قوانين مؤاتية للشركات وبنود حول حرية التعبير واردة في الدستور.

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لكن كثراً باتوا يتساءلون حول بقائهم في المدينة ويضعون خططاً طارئة في حين أن بكين تشدد قبضتها على هونغ كونغ من خلال قمع واسع النطاق للمعارضة.

تشهد وسائل الإعلام المحلية أوقات أكثر قتامةً. تؤكد جمعيات الصحافيين أنه ينبغي على المراسلين أن يمارسوا رقابة ذاتية أكبر.

تتراجع هونغ كونغ تدريجياً في الترتيب السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية لحرية الصحافة. وقد انتقلت من المرتبة 18 عام 2002 إلى المرتبة 80 هذا العام. أما الصين القارية فهي في المرتبة 177 من أصل 180 دولة مصنّفة.

أكدت سلطات هونغ كونغ وبكين أن التوقيفات لا تشكل هجوماً ضد وسائل الإعلام. لكن وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي وصف هذا الأسبوع صحيفة "آبل دايلي" بأنها "نقابة إجرامية".

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وبقاء الصحيفة غير مؤكد. ودين صاحبها الثري جيمي لاي (73 عاماً) بعدة أحكام بالسجن لانخراطه في تظاهرات مؤيدة للديموقراطية عام 2019.

ووُجهت أيضاً التهمة إليه بموجب قانون الأمن القومي وتم تجميد أصوله في هونغ كونغ. كذلك جمّدت السلطات الخميس أصولاً لصحيفة "آبل دايلي" تبلغ قيمتها 2,3 مليون دولار.

بحسب الشرطة، من المقرر إطلاق ملاحقات بموجب هذا القانون أيضاً، بحق ثلاث شركات تملكها الصحيفة، يمكن أن تُفرض عليها غرامة أو أن تُحظّر.

وأشار مارك سايمون وهو مستشار جيمي لاي، إلى أن الصحيفة ستواجه صعوبات في الدفع لموظفيها البالغ عددهم 700.

وأكد لفرانس برس أن "المال ليس مشكلة، إنما التعليمات القاسية التي تصدرها بكين عبر قانون الأمن القومي هي المشكلة".

© 2021 AFP