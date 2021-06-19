ناشطات بورميات يضعن أزهاراً في شعرهنّ تكريماً للزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي

صورو موزعة فيسبوك/ا ف ب

ناشطة بورمية مؤيدة للديموقراطية تضع زهرة في شعرها تكريماً للزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي وترفع إشارة الثلاثة أصابع التي ترمز إلى المقاومة في صورة حصلت عليها فرانس برس من مصدر مجهول على فيسبوك

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رانغون (أ ف ب)

وضعت ناشطات مؤيدات للديموقراطية في بورما السبت أزهاراً في شعرهنّ احتفالاً بعيد ميلاد الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من شباط/فبراير.

وكانت سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية حالياً ويُفترض أن تُحال مجدداً إلى القضاء الأسبوع المقبل، تضع غالباً أزهاراً في شعرها المسرّح على شكل كعكة، ما أصبح نمطاً يحمل توقيعها.

ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي السبت عدداً كبيراً من الصور لنساء وضعن أزهاراً في تسريحات شعرهنّ وأرفقنَ الصور بتمنيات للزعيمة البورمية (76 عاماً) التي اطاحت بها المجموعة العسكرية ولا يزال عدد كبير من البورميين يعتبرونها الزعيمة الشرعية للبلاد.

وتمنّت ملكة الجمال ثوزر وينت لوين المرشحة البورمية لمسابقة ملكة جمال الكون للعام 2020، أن تكون "زعيمتنا بصحة جيدة"، ناشرةً صورة تُظهر وروداً حمراء في شعرها.

في شمال رانغون، رُفعت لافتات تحمل صور سو تشي في الشوارع وتعبّر عن التضامن مع الزعيمة. وكُتب على إحدى اللافتات "عيد ميلاد سعيد للأمّ سو. نحن معكِ".

ونزلت ناشطات أخريات إلى الشوارع في مدنٍ عدة، أما في منطقة تابعة لأقلية كارن فقد التقط جنود متمردون صوراً لهم يضعون أزهاراً خلف آذانهم.

وأدى قمع المتظاهرين منذ الانقلاب الذي قاد المجموعة العسكرية إلى الحكم، إلى مقتل 870 شخصاً وهناك حالياً قرابة خمسة آلاف شخص قيد الاعتقال، بحسب منظمة غير حكومية محلية.

© 2021 AFP