الدوري الأميركي للمحترفين: أنتيتوكونمبو يقود باكس الى نهائي المنطقة الشرقية

عملاق ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (يمين) يحاول تخطي نجم بروكلين نتس كيفن دورانت خلال مباراة الفريقين في دوري كرة لاسلة الأميركي للمحترفين في 19 حزيران/يونيو 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو "دابل دابل" بتسجيله 40 نقطة مع 13 متابعة وقاد فريقه ميلووكي باكس إلى كسب المباراة السابعة الحاسمة أمام مضيفه بروكلين نتس 115-111 بعد التمديد (الوقت الأصلي 109-109) وبلوغ الدور النهائي للمنطقة الشرقية ونصف نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق باكس عودة مذهلة في هذه السلسلة التي كانت بمثابة نهائي قبل الأوان أمام أحد أقوى الفرق المرشحة إلى اللقب بوجود الثلاثي "الخارق" كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إرفينغ، فبعد خسارته المباراتين الأولين (107-115 و86-125 تواليا)، رد بفوزين متتاليين (86-83 و107-96) مدركا التعادل، ثم خسر المباراة الخامسة (108-114)، قبل أن يكسب المباراتين الأخيرتين 104-89 و115-111 بعد التمديد.

وضرب باكس الذي بلغ النهائي للمرة الثانية في السنوات الثلاث الأخيرة بعد الأول عام 2019 عندما خسر أمام تورونتو رابتورز المتوج بلقبه التاريخي الأول لاحقا، موعدا مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أو أتلانتا هوكس اللذين يلتقيان الأحد في القمة السابعة الحاسمة.

على ملعب "باركلايز سنتر أرينا" في نيويورك وأمام 16200 متفرج، فرض أنتيتوكنمبو، افضل لاعب في الدوري مرتين، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 50 نقطة بينها سلة التعادل 111-111 في الوقت الإضافي

ساهم كريس ميدلتون في فوز باكس بتحقيقه "دابل دابل" ايضا حيث سجل 23 نقطة مع 10 متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف بروك لوبيز 19 نقطة مع 8 متابعات، وجرو هوليداي 13 نقطة مع سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

في المقابل، لم ينفع بروكلين نتس تألق نجميه دورانت الذي كان أفضل مسجل في المباراة برصيد 48 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، وهاردن الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الـ"تريبل دابل" بتسجيله 22 نقطة مع تسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وتأثر نتس كثيرا بغياب نجمه الآخر إرفينغ الذي غاب عن المباراة الثالثة بسبب الإصابة بالتواء في كاحله تعرض له في المباراة الرابعة.

© 2021 AFP