جائزة المانيا الكبرى: ماركيس يفوز بأول سباق منذ 2019

إعلان اقرأ المزيد

ساخسينرينغ (ألمانيا) (أ ف ب)

فاز دراج هوندا الإسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات، بسباقه الأول في فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية، عندما أحرز المركز الأول في جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الثامنة، الأحد على حلبة ساخسينرينغ.

وهو الفوز الـ57 لماركيس والأول منذ تتويجه بالسباق الختامي لعام 2019 في جائزة فالنسيا الاسبانية وتحديدا 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتفوق ماركيس على البرتغالي ميغل أوليفيرا (كاي تي إم) والفرنسي فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب العام (ياماها).

وتوج ماركيس بطلا للعالم عامي 2013 و2014 ثم من 2016 الى 2019 تواليا، وقد تعرض لكسر في ذراعه اليمنى تحديدا في 19 تموز/يوليو عام 2020 في جائزة اسبانيا الكبرى على حلبة خيريس، وغاب عن الموسم بأكمله.

بعد عام وسبعة أشهر وثلاثة أيام، فعلها ماركيس، وانفجر باكيا مرات عدة من أجل هذه العودة المذهلة. لم يصعد على منصة التتويج منذ فوزه بسباق فالنسيا في نهاية عام 2019.

وليس من قبيل الصدفة أن يعود إلى القمة في حلبة ساخسينرينغ، حيث تم إلغاء السباق في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. فـ"الماتادور" الإسباني البالغ من العمر 28 عامًا، لم يخسر على هذه الحلبة منذ 2013 في فئة موتو جي بي ومنذ عام 2010 في جميع الفئات.

وقال ماركيس وهو يمسح دموعه "كان من الصعب الاستمرار في التركيز طوال الوقت، مع كل الذكريات السيئة، والوضع برمته من العام الماضي، كل هذا كان يدور في رأسي...".

واضاف ماركيس الذي قفز من المركز الثامن عشر إلى العاشر في الترتيب العام بعد فوزه اليوم: "لكننا فعلنا ذلك! سنفعل ذلك مرة أخرى، نحن في وضع معقد لكننا سنحاول الحفاظ على هذا المستوى".

غاب ماركيس عن موسم 2020 بأكمله وحتى عن أول سباقين في عام 2021. عاد إلى المنافسات في جائزة البرتغال واحتل المركز السابع في أفضل نتيجة له قبل اليوم، تبعه المركز التاسع في إسبانيا ثم ثلاث انسحابات بعد حوادث في فرنسا وإيطاليا وكاتالونيا.

ونجح كوارتارارو الذي انطلق من المركز الثاني، في إنهاء السباق في المركز الثالث بعد معاناة كبيرة تراجع خلاله في الترتيب قبل أن يضمن مكانا في منصة التتويج.

ووسع كوارتارارو (22 عاما) الفارق إلى 22 نقطة في الترتيب العام عن مواطنه يوهان زاركو (دوكاتي براماك) الذي أنهى سباق اليوم في المركز الثامن بعد انطلاقه من المركز الأول.

اولي/م م

© 2021 AFP