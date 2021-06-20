جائزة فرنسا الكبرى: فيرستابن يتفوق على هاميلتون في سباق مثير ويوسع الفارق عنه في بطولة العالم

الهولندي ماكس فيرستابن (يسار) يحتفل على منصة التتويج بفوزه بسباق جائزة فرنسا الكبرى ويبدو إلى اليمين السائق المكسيكي سيرخيو بيريس الفائز بالمركز الثالث في 20 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة فرنسا الكبرى الأحد على حلبة لوكاستيليه، متفوقاً على البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في اللفة قبل الأخيرة ليوسع الفارق عنه في صدارة بطولة العالم.

وحل المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) في المركز الثالث.

وهذا الفوز هو الثالث لفيرستاين هذا الموسم في 7 سباقات أقيمت حتى الآن، والثالث أيضاً لفريق ريد بول توالياً بعد تتويج فيرستابن في إمارة موناكو ثم بيريس في باكو.

وكان هاميلتون بطل العالم سبع مرات يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خيبتي موناكو وباكو، وكان قاب قوسين من تحقيق ذلك، لكن فيرستابن ضغط عليه في اللفات الاخيرة وانتزع منه صدارة السباق في اللفة قبل الأخيرة ليجتاز خط الوصول في المركز الأول.

ووسع فيرستابن الفارق بينه وبين هاميلتون في صدارة ترتيب السائقين في بطولة العالم الى 12 نقطة (131 نقطة مقابل 119).

وخسر فيرستابن صدارة السباق عند المنعطف الاول عندما فقط السيطرة على سيارته لينتزع منه هاميلتون المركز الاول.

وظل الفارق ضئيلا بين السائقين حتى دخول المرآب حيث خرج فيرستابن في المركز الاول في اللفة العشرين.

ويبدو ان اطارات سيارة فيرستابن بدأت تتآكل بسرعة، فطلب من فريقه الدخول مجددا الى المرآب وخرج في اللفة ال29 متخلفا بفارق 25 ثانية عن البريطاني.

واعتمد مرسيدس استراتيجية الدخول مرة واحدة فقط، لكن فيرستابن نجح في تقليص الفارق عن هاميلتون الفائز على هذه الحلبة عامي 2018 و2019، تدريجيا قبل ان يتجاوزه في اللفة ال52 قبل الاخيرة ويحسم السباق في صالحه.

- "استمتعت بالسباق" -

وقال فيرستابن "في البداية كانت الامور صعب للغاية بسبب الرياح القوية. في بعض اللفات كنت اشعر بتوازن في السيارة ثم فجأة تشعر بان الرياح تذهب بك في اماكن اخرى. لكن بعد ان قمنا بتبديل الاطارات للمرة الاولى شعرت بان الامور بدأت بالتحسن وقد استمتعت بالسباق في نهايته".

وتابع "عندما قررنا التوقف مرتين في المرآب كنا نتخذ مخاطرة لانه كان يتعين علينا بعدها تخطي سيارات متأخرة لكن هذه الاستراتيجية اتت ثمارها في النهاية".

وعن بداية السباق الذي انطلق منه في المركز الاول قبل ان يخسر الصدارة عند المنعطف الاول قال فيرستابن "خسرت السيطرة على السيارة وعندما حاولت تصحيح الامور لم اتمكن من دخول المنعطف بطريقة عادية".

وتطرق الى المنافسة الشرسة بينه وبين هاميلتون "لقد تنافسنا بقوة طوال السباق اليوم وسيكون الامر مشابها في ما تبقى من الموسم".

اما هاميلتون فسارع الى تهنئة منافسه بقوله "كل التهنئة لماكس الذي قام بعمل رائع اليوم. ريد بول كان الفريق الاقوى طوال نهاية الاسبوع".

وتابع "على الرغم من خسارتي السباق في اللفة قبل الاخيرة فانا راض تماما عن النتيجة اذا ما قارنا الصعوبات التي واجهناها الجمعة".

واعتبر بيريس صاحب المركز الثالث بانه واجه صعوبة في قيادة السيارة في اللفات العشر الاولى بسبب سرعة الرياح لكن الامور تحسنت تدريجيا مع تقدم السباق. قمنا بسباق رائع وكان استراتيجية الفريق صائبة".

© 2021 AFP