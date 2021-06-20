جائزة فرنسا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول

الهولندي ماكس فيرستابن (يسار) يحتفل على منصة التتويج بفوزه بسباق جائزة فرنسا الكبرى ويبدو إلى اليمين السائق المكسيكي سيرخيو بيريس الفائز بالمركز الثالث في 20 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة فرنسا الكبرى الأحد على حلبة لوكاستيليه، متفوقاً على البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في اللفة قبل الأخيرة ليوسع الفارق عنه في صدارة بطولة العالم.

وحل المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) في المركز الثالث.

وهذا الفوز هو الثالث لفيرستاين هذا الموسم في 7 سباقات أقيمت حتى الآن، والثالث أيضاً لفريق ريد بول توالياً بعد تتويج فيرستابن في إمارة موناكو ثم بيريس في باكو.

وكان هاميلتون بطل العالم سبع مرات يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خيبتي موناكو وباكو، وكان قاب قوسين من تحقيق ذلك، لكن فيرستابن ضغط عليه في اللفات الاخيرة وانتزع منه صدارة السباق في اللفة قبل الأخيرة ليجتاز خط الوصول في المركز الأول.

ووسع فيرستابن الفارق بينه وبين هاميلتون في صدارة ترتيب السائقين في بطولة العالم الى 12 نقطة.

© 2021 AFP