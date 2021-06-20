كأس اوروبا: ويلز تخسر أمام إيطاليا صفر-1 وتلحق بها إلى ثمن النهائي وسويسرا على لائحة الانتظار

راين بيرس POOL/ا ف ب

لاعبو ايطاليا يحتفلون في نهاية مباراتهم ضد ايطاليا التي انتهت بفوزهم 1-صفر في كأس اوروبا. 20 حزيران/يونيو 2021

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روما (أ ف ب)

لحقت ويلز بايطاليا الى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، رغم خسارتها أمامها صفر-1 الأحد في روما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما باتت سويسرا الثالثة على لائحة الانتظار للتأهل.

وسجل ماتيو بيسينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 9 نقاط مقابل 4 لويلز التي تفوقت على سويسرا بفارق الأهداف بعد فوز الأخيرة على تركيا 3-1 اليوم أيضاً، لكن سويسرا ستبقى على لائحة الانتظار لتعرف مصيرها في التأهل من عدمه، علما بأن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث ستبلغ ثمن النهائي أيضاً.

على الملعب الاولمبي في العاصمة الايطالية روما، وبعد ضمانه التأهل في الجولة الثانية بعد فوزين على تركيا وسويسرا بنتيجة واحدة 3-صفر، عمد مدرب منتخب ايطاليا انتونيو كونتي الى اراحة معظم لاعبي الصف الاول، فأجرى ثمانية تبديلات كان ابرزها عودة صانع العاب باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي الى التشكيلة الاساسية اثر تعافيه من اصابة ابعدته عن الملاعب ستة اسابيع، في حين اشرك ثلاثيا هجوميا جديدا مكونا من اندريا بيلوتي كرأس حربة وفيديريكو كييزا وفيديريكو برنارديسكي على الجناحين.

في المقابل، اعتمدت ويلز على لاعبيها المخضرمين غاريث بايل وارون رامسي.

وحصدت ايطاليا العلامة الكاملة بتحقيقها فوزها الثالث تواليا في البطولة القارية بهدف وحيد في مرمى ويلز لتحسم الصدارة.

وحافظ المنتخب الايطالي على سجله خاليا من الهزائم في 30 مباراة تواليا، ليعادل رقم قياسيا له بين عامي 1935 و1939. كما لم يدخل مرمى ايطاليا اي هدف على مدى 1055 دقيقة.

وكان اللقاء الاول للمنتخبين وجها لوجه في بطولة رسمية، علما بانها التقيا التقيا سابقا 9 مرات ففازت ايطاليا 7 مرات وويلز مرتين.

في المقابل، نجحت ويلز في ثلاث مشاركات كبرى لها في تخطي دور المجموعات كل مرة، كما فعلت في مونديال 1958 في السويد، والنسخة الاخيرة من كأس اوروبا عام 2016 عندما بلغت نصف النهائي.

وسيطرت ايطاليا على مجريات اللعب لكن من دون خطورة كبيرة على مرمى ويلز، وسدد الايطالي ايمرسون اول كرة بين الخشبات الثلاث لكن حارس ويلز داني وورد تصدى لها بسهولة (27). ورد الويلزي كريس غانتر بكرة رأسية اثر تمريرة من جناح مانشستر يونايتد دانيال جيمس لكنها لامست العارضة (27).

ونجح المنتخب الايطالي في افتتاح التسجيل عندما رفع فيراتي كرة من ركلة حرة داخل المنطقة تابعها ماتيو بيسينا بعيدا عن متناول الحارس الويلزي (39) رافعا رصيده الى 3 اهداف في 7 مباريات دولية.

وسجلت ايطاليا 7 اهداف في الدور الاول للمرة الاولى في بطولة كبيرة منذ مونديال 1998 في فرنسا.

وافتتحت ايطاليا الشوط الثاني بكرة سددها برنارديسكي بيسراه من ركلة حرة مباشرة لكن القائم تدخل لانقاذ محاولته (51). ثم تدخل جانلويجي دوناروما حارس ايطاليا ليقطع الطريقة على ارون رامسي بعدها بدقيقتين.

ثم ازداد الأمر سوءاً بطرد مدافع ويلز ايثان امبادو لخشونته على برنارديسكي (55) ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وبات امبادو اصغر لاعب في تاريخ البطولة القارية يطرد بالبطاقة الحمراء مباشرة في احدى المباريات وذلك بعمر 20 عاما و279 يوماً.

وأهدر بايل فرصة لا تهدر عندما وجد نفسه أمام المرمى الإيطالي ووصلته كرة متقنة لكنه سددها على الطاير عالياً (76).

© 2021 AFP