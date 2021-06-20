واشنطن "تعدّ" عقوبات جديدة بحق روسيا على خلفية قضية المعارض نافالني (مستشار للبيت الأبيض)

كيريل كودريافيستيف ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 20 شباط/فبراير 2021 للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو

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واشنطن (أ ف ب)

اعلن جايك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للامن القومي الاحد أن الولايات المتحدة "تعد" عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

وصرح سوليفان لشبكة "سي إن إن" بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الاميركي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف "نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع".

وكان نافالني، أبرز معارض للكرملين، نقل الى مستشفى في برلين في آب/اغسطس 2020 بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها الى الكرملين. وامضى نقاهة في المانيا استمرت نحو ستة أشهر واعتقل فور عودته الى روسيا في كانون الثاني/يناير. وهو مسجون مذاك فيما تطالب واشنطن بالافراج عنه.

وقال سوليفان الاحد "سبق أن عاقبنا روسيا على تسميم اليكسي نافالني".

واضاف "لم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا الى حلفائنا في جهد مشترك بهدف (معاقبة) استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الاراضي الروسية".

وفي الثاني من آذار/مارس، بعد بضعة ايام من اعتقال نافالني في سجن بشرق موسكو، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار.

وكانت تلك العقوبات الاولى التي يفرضها الرئيس جو بايدن على روسيا منذ دخوله البيت الابيض نهاية كانون الثاني/يناير.

وقبيل القمة الروسية الاميركية في جنيف في 16 حزيران/يونيو، وجه بايدن تحذيرا في شأن نافالني، قائلا إن وفاة الاخير إذا حصلت "ستؤدي الى تدهور العلاقات مع بقية العالم ومعي".

وخلال لقائهما الاربعاء، ابدى بايدن وبوتين نيتهما تهدئة التوتر ولكن من دون اعلان أي إجراءات ملموسة.

وفي شأن مصير نافالني اكتفى بوتين بالقول "كان هذا الرجل يعلم بأنه ينتهك القانون الساري في روسيا".

© 2021 AFP