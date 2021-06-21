آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

ميغيل ميدينا ا ف ب/ارشيف

ليلة افتتاح النادي الليلي "كوين" على جادة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية باريس في 3 أيلول/سبتمبر 2021

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باريس (أ ف ب)

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

- فرنسا تعيد فتح المراقص وتجيز الحفلات الموسيقية -

تعتزم فرنسا السماح من جديد بإقامة حفلات موسيقية بحضور جمهور وقوفا اعتبارا من 30 حزيران/يونيو، وإعادة فتح المراقص "اعتبارا من 9 تموز/يوليو"، على ما أعلنت الحكومة الإثنين.

ويمكن الحضور لمن يحمل شهادة صحية (إثبات على أن حاملها تلقى اللقاح أو خضع حديثا لفحص كانت نتيجته سلبية)، على أن تحد المواقع من استقبال الجمهور بنسبة 75% من سعتها. وسيكون وضع الكمامات مستحبا من غير أن يكون إلزاميا.

- عشرة آلاف مشجع كحد أقصى لمباريات الأولمبياد -

أعلن منظّمو أولمبياد طوكيو الذي يبدأ في 23 تموز/يوليو، الإثنين السماح بحضور 10 آلاف مشجع محلي كحد أقصى في كل مباراة، على أن يبقى الحضور الجماهيري بحدود 50% من سعة كل منشأة.

لكنهم حذروا بأن المنافسات قد تقام خلف أبواب موصدة في حال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

- قيود "غير منصفة" بحق رياضيي بعض الدول؟ -

نددت اللجنة الأولمبية الهندية بالتدابير الخاصة التي فرضتها السلطات اليابانية على الرياضيين القادمين من دول هي الأكثر تضررا جراء متحوّرات كوفيد-19 باعتبارها "غير منصفة".

وتفرض اليابان على هؤلاء الرياضيين بصورة خاصة الخضوع لاختبار يومي لكشف الإصابة طوال الأسبوع الذي يسبق توجههم إلى اليابان، و"الامتناع عن الاحتكاك بفرق أخرى خلال الأيام الثلاثة التي تلي وصولهم" إلى البلاد.

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- أكثر من 3,86 ملايين وفاة -

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,868,393 شخصا من أصل أكثر من 178,401,810 مصابين في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الإثنين عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (601,825) والإصابات (33,541,997)، تليها البرازيل (501,825 وفاة و17,927,928 إصابة)، ثم الهند (388,135 وفاة و29,935,221 إصابة) والمكسيك (231,187 وفاة و2,477,283 إصابة) والبيرو (190,425 وفاة و2,029,625 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

- اللقاح الروسي "يحمي من كل المتحورات" -

أعلن ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" مطوّر اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 أن سبوتنيك-في يحمي من "كل المتحورات المعروفة" لفيروس كورونا بما فيها المتحوّر دلتا الذي يتسبب بطفرة وبائية حادة في روسيا.

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ويهدف هذا التصريح لتشجيع الروس على تلقي اللقاح في وقت لا تزال حملة التلقيح بطيئة وسط ريبة السكان.

- زيادة حادة في الإصابات في جنوب إفريقيا -

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الإثنين تسجيل زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع الحالات اليومية من أقل من 800 في مطلع نيسان/أبريل إلى أكثر من 13 ألفا الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، أفاد رامافوزا أن بلاده، الأكثر تضررا جراء كوفيد-19 في إفريقيا، ستستقبل "أول مركز لنقل تكنولوجيا الحمض النووي المرسال للقاحات ضد كوفيد-19" في القارة.

- تلقيح البالغين مجانا في الهند -

فتحت الهند مجال التلقيح مجانا لكل البالغين، في محاولة لتكثيف حملة التطعيم بعد تسجيل تباطؤ شديد في الأشهر الماضية بسبب نقص الجرعات وتردد السكان.

وافتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي الإثنين يوم اليوغا العالمي مشيدا بمفعول هذه الرياضة التي "تحمي" من الفيروس.

- ماكدونالدز يوظف -

تعتزم سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة توظيف حوالى 20 ألف شخص وفتح 50 مطعما في المملكة المتحدة وإيرلندا خلال الأشهر الـ12 المقبلة، متوقعة إقبالا هائلا مع رفع القيود الصحية.

ا ف ب/دص/ب ق

© 2021 AFP