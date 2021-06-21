استهداف قطاعات بيلاروسية حيوية بعقوبات أوروبية

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لوكسمبورغ (أ ف ب)

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على فرض عقوبات تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية في بيلاروس، في إطار تكثيف الضغوط على مينسك بعدما أجبرت طائرة على الهبوط واعتقلت معارضا كان يستقلها.

وقال دبلوماسيون لفرانس برس إن الوزراء وافقوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ على اتّخاذ إجراءات واسعة النطاق تستهدف منابع إيرادات مهمة بالنسبة للنظام البيلاروسي من بينها صادرات أسمدة البوتاس وصناعة التبغ والمنتجات النفطية والبتروكيميائية وقطاع المال.

وتعد بيلاروس ثاني أكبر مصدّر في العالم لأسمدة البوتاس بعد كندا، بحسب البنك الدولي إذ بلغت قيمة مبيعاتها منها 2,8 مليار دولار في 2018. وتشير مجموعة "بيلاروسكالي" المملوكة للدولة بأنها تنتج حوالى خمس احتياجات العالم من أسمدة البوتاس وتوظّف 16 ألف شخص.

كما يعد قطاع المنتجات البترولية عمودا آخر من أعمدة الاقتصاد البيلاروسي إذ إن المنتجات النفطية المكررة هي أكبر صادرات بيلاروس وبلغت قيمتها 6,5 مليارات دولار في 2019.

وقال مسؤولون إن الإجراءات تشمل أيضا حظرا على بيع معدّات الرقابة إلى بيلاروس وتشديد حظر بيع الأسلحة إلى مينسك، وذلك حال إقرارها رسميا من قبل التكتل الذي يضم 27 بلدا في الأيام المقبلة.

كما وافق الوزراء رسميا على إدراج 86 شخصية وكيانا في بيلاروس على قائمة لتجميد أصولهم وحظر منحهم التأشيرات، علما أن الأسماء ستنشر في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية الاثنين.

ويذكر أن سبعة من الأفراد الخاضعين للعقوبات مرتبطون مباشرة بإجبار طائرة تابعة لشركة "راين اير" على الهبوط في مينسك الشهر الماضي فيما تم استهداف الباقين لعلاقتهم بالحملة الأمنية الواسعة التي تشنّها الحكومة على المعارضة، بحسب دبلوماسيين.

وقبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "سنواصل مسار فرض عقوبات على لوكاشنكو ونظامه. لن نكتفي بعد الآن بمعاقبة الأفراد بل سنفرض أيضا عقوبات تستهدف قطاعات محددة".

وتابع "نريد أن نساهم بهذه الطريقة في تجفيف منابع تمويل هذا النظام".

أما مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فأكد في وقت سابق أنه من المفترض أن يتم استكمال المسائل المرتبطة بالعقوبات على بيلاروس بعد قمة مرتقبة لقادة التكتل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال للصحافيين إن "العقوبات هي الطريقة للضغط على حكومة بيلاروس"، مضيفا "سنؤذي اقتصاد بيلاروس بشدّة".

- "لا حل سحريا" -

وأثار الرئيس البيلاروسي غضبا دوليا عندما أرسل طائرة حربية في 23 آذار/مارس لاعتراض طائرة "راين اير" التي كانت متجّهة من اليونان إلى ليتوانيا.

وعندما أجبرت الطائرة على الهبوط في مينسك، أوقفت السلطات الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا اللذين كانا يستقلانها.

والعام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 88 شخصا، بينهم لوكاشنكو ونجله، على خلفية الحملة الأمنية القاسية التي استهدفت المحتجين بعدما أعلن الرئيس المخضرم فوزه في انتخابات جرت في آب/اغسطس واعتبرها الغرب مزورة.

وتجاهل لوكاشنكو، الذي يحكم بيلاروس منذ العام 1994، الضغوط حتى الآن معتمدا على الدعم الذي يحظى به من حليفته الأبرز روسيا.

وقبيل محادثاتهم، التقى وزراء دول الاتحاد الأوروبي زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تصر على أنها فازت في انتخابات العام الماضي.

وكتبت تيخانوفسكايا على تويتر أن "العقوبات ليست حلّا سحريا لكن يمكنها المساعدة في وضع حد للعنف وإطلاق سراح الأشخاص".

وقال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندزبيرغس إنه سيطرح أيضا مع نظرائه الأوروبيين مسألة الازدياد المفاجئ في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من بيلاروس، معظمهم من العراقيين والسوريين.

واتّهم لاندزبيرغس السلطات البيلاروسية بفتح المجال للمهاجرين لعبور الحدود كخطوة انتقامية ضد ليتوانيا لموقفها الداعم بشدة لمعاقبة مينسك.

وحذّر من أن تدفّق المهاجرين قد يزداد بعد العقوبات وأن ليتوانيا "قد تحتاج إلى مساعدة الدول الأوروبية الأخرى".

ويذكر بأن بيلاروس تسيطر على مجموعة خطوط أنابيب تنقل النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا، لكن لا يبدو حتى الآن أن الاتحاد الأوروبي سيستهدف الشبكة التي تحصل مينسك منها على رسوم مهمة.

© 2021 AFP