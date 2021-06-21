اسرائيل تسمح بتصدير "محدود" للمنتجات الزراعية من غزة اعتبارا من الاثنين

محمود همص ا ف ب

خياطون فلسطينيون يعملون في مصنع ملابس فارغ في المنطقة الصناعية في قطاع غزة في 21 حزيران/يونيو 2021. وأعلنت إسرائيل عن السماح بتصدير "محدود للمنتجات الزراعية من غزة اعتبارا من الاثنين

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الأحد استئناف تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة بشكل محدود، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الأخيرة بين حماس والدولة العبرية.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد شهر على وقف إطلاق النار. وللمرة الأولى منذ الحرب الخاطفة، سيكون ممكنا تصدير منتجات زراعية "محدودة" من غزة عند معبر كرم أبو سالم، نقطة العبور الوحيدة للبضائع بين هذه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بحسب ما أعلنت مساء الأحد وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات).

وقالت كوغات إن "هذا الإجراء المدني الذي نال موافقة على المستوى السياسي، مشروط بالحفاظ على الأمن"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخِذ بعد "تقييم أمني".

يخضع قطاع غزة البالغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة، لحصار إسرائيلي مشدد منذ أن تولت حركة حماس الإسلامية السلطة فيه عام 2007.

من جهته قال رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة صالح الزق في تصريح صحافي "أبلغنا الجانب الإسرائيلي بأنه سوف يسمح اليوم الاثنين بدخول وخروج البريد من وإلى قطاع غزة وعلى وجه الخصوص جوازات السفر العالقة بعد منع دام أكثر من شهر ونصف".

وبحسب الزق سيتم أيضا "السماح بعودة جميع العالقين من أبناء القطاع خارج القطاع عبر معبر بيت حانون (ايريز) وكذلك السماح بتصدير كافة المحاصيل الزراعية، والألبسة عبر معبر كرم أبو سالم".

وبهدف تصدير منتجات غزة الزراعية إلى الضفة الغربية المحتلة، أو حتى إلى الخارج عبر الأراضي الإسرائيلية، يتوجب على المنتجين في غزة الحصول على إذن مسبق من إسرائيل.

أقرّ وقف لإطلاق النار في 21 أيار/مايو أنهى تصعيدا دمويا استمرّ 11 يوماً بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية بعد أن أسفر عن مقتل 260 شخصًا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، بالإضافة إلى 13 شخصًا في إسرائيل بينهم طفل وفتاة وجندي.

وأطلقت حماس الأسبوع الماضي بالونات حارقة باتجاه إسرائيل التي ردّت بقصف جوّي على مواقع قالت إنها تابعة للحركة في غزة، ما أثار مخاوف من استئناف الأعمال العدائية في حين تحاول مصر تعزيز الهدنة بين الطرفين.

© 2021 AFP