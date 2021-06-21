التركي تشالهانوغلو يعلن انتقاله من ميلان إلى جاره إنتر

اوكان كوزه POOL/ا ف ب

لاعب وسط منتخب تركيا هاكان تشالهانوغلو خلال حصة تدريبية لفريقه على هامش مشاركته في كأس اوروبا 2020. 20 حزيران/يونيو 2021

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اسطنبول (أ ف ب)

أعلن صانع ألعاب ميلان الايطالي التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو الاثنين انتقاله من فريقه الحالي إلى جاره إنتر بطل ايطاليا.

وقال تشالهانوغلو لشبكة "تي ار تي سبور" الرياضية التركية "لقد توصلت إلى اتفاق مع إنتر".

وكشفت صحيفة "فاناتيك" الرياضية التركية أيضا بأن اللاعب سيوقع عقدا مع إنتر لمدة ثلاث سنوات، على أن يتقاضى أجرا سنويا قدره 6 ملايين يورو، علما بأنه سينتقل الى صفوفه بصفقة حرة مع انتهاء عقده في 30 حزيران/يونيو الحالي بعد الانضمام الى ميلان عام 2017.

وسبق لأندية يوفنتوس الايطالي ومانشستر يونايتد الانكليزي وغلطة سراي التركي أن أبدت رغبتها في الحصول على خدمات تشالهانوغلو.

وكان تشالهانوغلو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الألماني، حيث دافع عن الوان ناديي هامبورغ وباير ليفركوزن.

وسجل تشالهانوغلو 9 اهداف ونجح في 12 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في مختلف المسابقات في صفوف ميلان الموسم الفائت.

© 2021 AFP