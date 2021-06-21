الدوري الأميركي: هوكس ينتزع بطاقة نهائي الشرق وصنز يتقدم في الغرب

صراع على الكرة بين لاعبي أتلانتا هوكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز خلال المباراة السابعة بينهما في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية ضمن بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيلادلفيا، بنسيلفانيا في 20 حزيران/يونيو 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

انتزع أتلانتا هوكس بطاقة تأهله الى نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ 2015 بفوزه في المباراة السابعة من سلسلة نصف النهائي على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 103-96 الأحد في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي شهد فوز فينيكس صنز بمباراته الأولى في نهائي المنطقة الغربية.

وللمرة الأولى في تاريخه نجح هوكس في حسم مباراة سابعة في الأدوار الإقصائية خارج ملعبه وأنهى مشوار سيكسرز الذي كان صاحب أفضل سجل خلال الموسم المنتظم، وذلك بفضل جهود كيفن هورتر وتراي يونغ اللذين سجلا 27 و21 نقطة توالياً مع 10 تمريرات حاسمة للثاني.

وخرج هوكس، الطامح ببلوغ نهائي الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1960-1961 حين كان الفريق في سانت لويس والفوز بلقبه الأول منذ 1958، منتصراً في هذه السلسلة من ثلاث مباريات على ملعب سيكسرز، وبالتالي يأمل المواصلة على هذا المنوال حين يبدأ سلسلة نهائي المنطقة الأربعاء في ملعب ميلووكي باكس.

وعندما انطلقت الأدوار الإقصائية، كان هوكس خارج حسابات المنافسة لكنه تخلص من نيويورك نيكس بخمس مباريات في الدور الأول، قبل أن يصطدم بسيكسرز الذي كان صاحب أفضل سجل في المنطقة خلال الموسم المنتظم.

وكان الانتصار الأحد مميزاً بالنسبة ليونغ الذي ذهب بعد المباراة الى المدرجات لإهداء قميصه لوالده في يوم عيد الأب.

وقال يونغ تعليقاً على ما قام به "إنه قميص الفوز. أردت الفوز من أجل والدي".

ورغم تألقه بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة، لعب العملاق الكاميروني جويل إمبيد دوراً أساسياً في خروج فريقه بعدما فقد الكرة في آخر 41 ثانية، فاتحاً الباب أمام هوكس للخروج منتصراً من مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم في 20 مناسبة وتعادلا في 19 مناسبة، قبل أن تحسم الأمور في الدقيقة الأخيرة.

وقبل خسارة إمبيد للكرة، دفع هوكس غالياً ثمن خطأ ارتكبه البديل الأسترالي ماتيس ثايبول على هورتر حين كان الأخير يسدد من الخارج القوس، ما أسفر عن ثلاث رميات حرة نجح ابن الـ22 عاماً في ترجمتها جميعاً، مانحاً فريقه التقدم 96-92 قبل 54 ثانية على النهاية.

وبعدما فقد إمبيد الكرة، لعب هورتر دوراً أيضاً في توجيه الضربة القاضية لأصحاب الارض بتمريره الكرة الى الإيطالي دانيلو غاليناري الذي سجلها بطريقة استعراضية، لتصبح النتيجة 98-92 ثم 101-94 بعد رميتين حرتين من اللاعب ذاته في آخر 25,7 ثانية، ما عقد الأمور كثيراً على سيكسرز الذي برز في صفوفه توبياس هاريس (24 نقطة مع 14 متابعة) وسيث كوري (16) والأسترالي بن سيمونز (13 تمريرة و8 متابعات لكنه اكتفى بخمس نقاط) من دون أن يكون ذلك كافياً لحسم بطاقة التأهل الى نهائي الشرق للمرة الأولى منذ 2001.

وفي المنطقة الغربية، ضرب فينيكس صنز بقوة في مستهل الدور النهائي ضد لوس أنجليس كليبرز بالفوز عليه 120-114 رغم غياب نجمه المخضرم كريس بول بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، وذلك بفضل جهود ديفن بوكر الذي حقق الـ"تريبل دابل" للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية بتسجيله 40 نقطة مع 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وتبقى السلسلة في فينيكس حيث يلتقي الفريقان مجدداً الثلاثاء، مع الأمل بأن يستفيد صنز مجدداً من عامل الأرض في ظهوره الأول في نهائي المنطقة الغربية منذ 2010 قبل أن يغيب بعدها نهائياً عن الأدوار الإقصائية.

© 2021 AFP