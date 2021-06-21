العداء الأسطوري بولت يرزق بتوأمين: "الرعد" و"ساينت ليو"

بيدرو أوغارتي ا ف ب

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كينغستون (أ ف ب)

أعلن أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل أوسين بولت أنه رُزق من شريكته كايسي بينيت توأمين صبيين أطلق عليهما اسمي ثاندر (الرعد) وساينت ليو.

وأعلن بولت النبأ في صفحته على موقع انستاغرام مع صورة عائلية بمناسبة عيد الأب، مظهرا رمز "الرعد" وهي كنيته، بجانب اسمي طفليه، دون أن يكشف تاريخ مولدهما.

كما نشرت بينيت صورة للثنائي مع التوأمين وطفلتهما أوليمبيا لايتنينغ بولت مع تعليق "عيد أب سعيد لحبّي الأبدي! أوسين بولت أنت صخرة هذه العائلة وأروع والد لصغارنا. نحبّك إلى أقصى الحدود".

وولدت أوليمبيا لايتنينع في أيار/مايو 2020، لكن اسمها أعلن عنه بعد شهرين.

أحرز بولت (34 عاما) ثماني ذهبيات في ألعاب 2008 و2012 و2016 الأولمبية و11 ميدالية ذهبية في بطولات العالم، واعتزال بعد مونديال 2017 لالعاب القوى في لندن.

ويحمل أسرع رجل في التاريخ الرقمين العالميين لسباقي 100 و200 م، وهو العداء الوحيد يحرز الثنائية في ثلاثة أولمبيادات متتالية. حاول بعد اعتزاله احتراف كرة القدم، لكنه فشل بعد عدة محاولات واعتزال عالم الرياضة في 2019.

© 2021 AFP