كأس أوروبا: المجري فيولا يعتذر من مذيعة الملعب بعد إخافتها

فرانك فيف تصوير مشترك/ا ف ب

لاعب المجر أتيلا فيولا يحتفل بهدفه ضد فرنسا في كأس أوروبا لكرة القدم في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست في 19 حزيران/يونيو 2021

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بودابست (أ ف ب)

قدّم الظهير المجري أتيلا فيولا اعتذاره من مذيعة الملعب بعد أن احتفل امامها بطريقة جنونية في الهدف الذي سجله خلال التعادل 1-1 ضد فرنسا في كأس أوروبا لكرة القدم السبت في بوادبست.

ركض فيولا (31 عامًا) مع زملائه للاحتفال مع الجماهير المنتشية في ملعب "بوشكاش أرينا" الى جانب المذيعة إديت سالاي، قام بضرب طاولتها وأوقع الاغراض الموجودة عليها على الارض.

والتقطت عدسات الكاميرا ردة فعل سالاي والطريقة التي فوجئت بها واحتفلت برفع يديها وعلامات الخوف على وجهها، ما أدى الى انتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيولا في فيديو على الموقع الرسمي للاتحاد المجري على انستغرام "مرحبا إديت! أنا آسف لأني أخفتك هكذا أمس".

وتابع "كانت أفضل لحظة في حياتنا، رأينا ذلك بعد أن أخفناكِ، كنتِ قادرة على الاحتفال بهدفنا أيضًا، وأنك بخير".

في تعليق على فيسبوك، قالت سالاي إنها كانت تبحث عن سماعة أذنها التي سقطت على الأرض بعد الهدف الذي منح المجر تقدمًا مفاجئًا، مضيفة "عندما هاجموني الشباب في البداية ظننت أنني سأموت، لكن عندما أدركت من هم، كنت سعيدة أيضًا".

وأكدت انها "حاولت صرف النظر" عن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرت انها لم تكن متنبهة للمباراة.

© 2021 AFP