كأس أوروبا: النمسا الى ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها

مهاجم النمسا كريستوف باومغارتنر يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى اوكرانيا (1-صفر) في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات لكأس أوروبا في 21 حزيران/يونيو 2021.

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بوخارست (أ ف ب)

تأهلت النمسا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها الثمين على أوكرانيا 1-صفر الإثنين على ملعب "أرينا ناشيونال" في بوخارست في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتدين النمسا بتأهلها التاريخي في ثالث مشاركة لها في الكأس القارية بعد الاولى عام 2008 عندما استضافتها مشاركة مع سويسرا و2016، إلى لاعب وسط هوفنهايم الألماني كريستوف باومغارتنر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 21.

ولحقت النمسا بهولندا متصدرة المجموعة وإيطاليا وويلز (المجموعة الأولى) وبلجيكا (الثانية) إلى ثمن النهائي.

وحققت النمسا الأهم لانها كانت بحاجة الى الفوز للتأهل المباشر وتفادي الانتظار حتى نهاية دور المجموعات لمعرفة مصيرها بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث والتي تلحق بركب المتأهلين، فيما أهدرت أوكرانيا هذه الفرصة وهي التي كانت بحاجة الى التعادل فقط لاحتلال وصافة المجموعة، وبات يتعين عليها الان الانتظار في مشاركتها الثالثة تواليا بعد الأولى عام 2012 عندما استضافتها مشاركة مع بولندا والثانية عام 2016.

وضربت النمسا موعدا في ثمن النهائي مع إيطاليا صاحب العلامة الكاملة في المجموعة الأولى السبت المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وحققت النمسا فوزها الثاني في النهائيات بعدما كانت تغلبت على مقدونيا الشمالية 3-1 في الجولة الأولى، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف هولندا المتصدرة بالعلامة الكاملة عقب فوزها على مقدونيا الشمالية 3-صفر، فيما تجمد رصيد أوكرانيا عند ثلاث نقاط.

وهي المباراة الثالثة بين المنتخبين والأولى في مسابقة رسمية، حيث التقيا مرتين وديا سابقا ففازت أوكرانيا 2-1 في لفيف في 15 تشرين لاثاني/نوفمبر 2011، وفازت النمسا في الثانية 3-2 في الأول من حزيران/يونيو من العام التالي استعدادا لكأس أوروبا 2012.

© 2021 AFP