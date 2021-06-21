كأس أوروبا: سوتشيك وتسوفال، موهبتان تشيكيتان صقلهما الدوري الإنكليزي

ميشال تشيزيك ا ف ب

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براغ (أ ف ب)

يعود التشيكيان توماش سوتشيك وفلاديمير تسوفال، المحترفان في شرق لندن مع نادي وست هام، إلى العاصمة الإنكليزية لمواجهة الدولة المضيفة الثلاثاء على ملعب ويمبلي في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أوروبا في كرة القدم المقامة في 11 دولة.

لعب الثنائي دورا بارزا في نهضة نادي وست هام الموسم الماضي في الدوري الإنكليزي "برميرليغ".

وبرغم سرقة باتريك شيك الأضواء منهما، بعد تسجيله ثلاثية حتى الآن، بينها هدف رائع من منتصف الملعب خلال الفوز الافتتاحي على اسكتلندا، إلا ان المدرب ياروسلاف شيلهافي يعوّل على لاعبي سلافيا براغ السابقين بشكل غير مسبوق.

بعد نشوئهما في التدريبات القاسية لسلافيا براغ، بطل الدوري التشيكي ثلاث مرات في آخر أربع سنوات، يظهر اسم سوتشيك وتسوفال بين العشرة الأوائل في النهائيات الحالية على صعيد الجري.

يحتل سوتشيك المركز الثاني مع 23,4 كيلومترا بعد مباراتين، مقابل 22,5 كيلومترا لتسوفال في المركز التاسع.

يشكّل لاعب الوسط الدفاعي سوتشيك الذي يحمل شارة القائد عندما يتم استبدال فلاديمير داريدا، حائطا صلبا أمام الدفاع التشيكي. وفي ويمبلي، سيجد حافزا إضافيا عندما يلاقي زميله في وست هام ديكلان رايس في خط الوسط الإنكليزي.

قال اللاعب البالغ 26 عاما قبل بداية الدورة "ستكون المباراة لحظة هامة لجماهير وست هام. تحدثنا عنها. قال لنا (رايس) +نتوق للفوز في ويمبلي+، فيما قلنا له +تذكر مباراتكم الأخيرة ضدنا!+"، مشيرا إلى تصفيات كأس أوروبا عام 2019 في براغ، عندما فازت تشيكيا 2-1.

تابع لاعب الوسط "90 دقيقة فقط على أرض الملعب لن تكن الأجواء فيها حبية".

- حذاء منحوس -

أما تسوفال (28 عاما)، فقد لعب تمريرة حاسمة لشيك ليسجل الهدف الأول ضد اسكتلندا، قبل أن يراقب النجم إيفان بيريشيتش في مواجهة كرواتيا.

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لا يتعب على الرواق الأيمن، أزعج الدفاع الكرواتي كثيرا، فيما سيطرت تشيكيا على الشوط الأول.. لغاية تغيير حذائه الرياضي بين الشوطين.

بعد لجوئه إلى المسامير المصبوبة، انزلق على العشب الرطب نتيجة الري بين الشوطين، فمنح بيريشيتش بعد دقيقتين من الانطلاقة فرصة تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية.

قال تسوفال "لو لم أنزلق، اعتقد أني كنت سأصد التسديدة، لكن هذا ليس عذرا. ارتديت الحذاء الخاطىء على الاستراحة، ولسوء الحظ هزّ الشباك".

برغم التعادل، يحتاج المنتخب التشيكي لنقطة من إنكلترا لضمان تصدر المجموعة الرابعة والتأهل إلى ثمن النهائي.

انضمّ سوتشيك إلى وست هام في كانون الثاني/يناير 2020 مع خيار البقاء بحال تفادي وست هام الهبوط إلى المستوى الثاني. نجحوا بذلك، انضم تسوفال إلى التشكيلة وبدأت رحلة النجاح في الموسم المنصرم.

حلّ "هامرز" في المركز السادس في الدوري، ضامنا التأهل إلى مسابقة يوروبا ليغ (الدوري الأوروبي).

خاض سوتشيك كل المباريات الـ38 مسجلا 10 أهداف، فيما لعب تسوفال سبع تمريرات حاسمة في 34 مواجهة. كان سوتشيك حاضرا بشكل دائم، فتمّ اختياره ضمن لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم والتي أحرزها البرتغالي روبن دياش مدافع مانشستر سيتي.

أشاد المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز كثيرا بلاعبيه التشيكيين، مشددا على "ذهنية الفوز" التي يتمتعان بها.

- جوارب ملونة -

برغم تسلقه النجومية بعد بداية صعبة اعتُبر فيها لاعبا عاديا وغير موهوب، بقي سوتشيك متواضعا ومفضلا المترو في العاصمة البريطانية على السيارات الفارهة.

ومن أغرب عاداته ارتداء الجوارب الملونة في أيام المباريات.

قال اللاعب البالغ طوله 1,92 م في مقابلة حديثة "أنا شاب عادي بمقدوره لعب كرة القدم. لا أريد أن أتغيّر، لا سبب لذلك".

وينحدر تسوفال بدوره من عائلة متواضعة، واعتبر بعد قدومه إلى البريميرليغ "ماذا أفعل هنا؟ يجب أن أعود ربما إلى سلافا!". لكنه تأقلم بسرعة، محلقا على الرواق الأيمن وتاركا انطباعا جميلا.

قال أخيرا "ليسوا معتادين على الأمر هنا في إنكلترا، لان المواهب الفردية كثيرة. هم متحمسون، على الأقل حتى الآن".

© 2021 AFP