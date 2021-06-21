كوبا أميركا: تشيلي تخرق الفقاعة الصحيّة بسبب مزين للشعر

سيلفيو أفيا ا ف ب/ا ف ب

مدافع تشيلي غاري ميديل يغادر الفندق الذي يقيم فيه منتخب بلاده للتوجه إلى مقر التمارين في كويابا في البرازيل، في 20 حزيران/يونيو 2021

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كويابا (البرازيل) (أ ف ب)

أقرّ الإتحاد التشيلي لكرة القدم الاحد خرقه للفقاعة الصحية في مسابقة كوبا أميركا المقامة حالياً في البرازيل، على خلفية حضور مزين للشعر محلي إلى مقر اقامة أبطال نسختي 2015 و2016 في مدينة كويابا وسط الدولة المضيفة.

وأفاد الإتحاد المحلي للعبة في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي باقراره "مع الطاقم التقني بخرق الفقاعة الصحية للوفد بعد الدخول غير المرخص لمزين للشعر برازيلي الذي على الرغم من ابرازه نتيجة كشف سلبية لفحص "بي سي آر"، إلا انه لم يكن يتوجب عليه أن يخالط اللاعبين".

وأضاف، من دون الافصاح عن أسماء، أنه "ستتم معاقبة كل الاشخاص المتورطين".

وكان أحد نجوم المنتخب وهو أرتورو فيدال، مع المدافع غاري ميديل، نشر على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر قيام أحد الحلاقين بقص شعره، على ما يبدو في الفندق حيث ينزل منتخب "لا روخا"، وذلك قبل لقاء الاخير أمام بوليفيا 1-صفر الجمعة لحساب منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى في البطولة القارية.

وعبّر الاتحاد التشيلي في بيانه عن أسفه لما حصل مقدماً اعتذاره "عن هذه المسألة، ونعلم الجميع أن أعضاء الوفد قدموا نتيجة "بي سي آر" سلبية السبت".

وضمن السياق ذاته، دان مدرب تشيلي الاوروغوياني مارتن لاسارتي تصرف بعض اللاعبين واعتبره نسبياً، معترفاً في الوقت ذاته خلال مؤتمر صحافي افتراضي من ملعب "أرينا بانتانال" أن "هذه الحالة أزعجتني، وهذا أمر طبيعي. بامكاننا أن نعتبر ما حصل خطأ جسيماً، وقلة حذر، والامور على المسار الصحيح".

وتابع "يجب دفع الثمن من أجل هذا الخطأ، وأن نكون مثاليين نظراً للحظة التي نعيشها، ونأمل ألاّ ينعكس هذا الخطأ على اللعب بطريقة سلبية".

في المقابل، اعتبر حارس وقائد المنتخب كلاوديو برافو (38 عاماً) أن مثل هذه التصرفات "تضرّ" بعنصر التركيز للمنتخب في كوبا أميركا، وقال "نحن مدركون لما نعيشه مع الجائحة. نعرف كمنتخب أننا ارتكبنا خطأ ونتحمّل المسؤولية عن عواقب كلّ ذلك. من شارك تحملوا المسؤولية عن الخطأ وعواقب فعلتهم".

وبحسب وسائل إعلام تشيلية، سيعمد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إلى فتح ملف تأديبي بوجه الاتحاد المحلي لعدم احترام الإجراءات الصارمة للبروتوكول الصحي، في حين أن البرازيل المضيفة هي ثاني دولة تعاني من تداعيات "كوفيد-19" مع قرابة نصف مليون حالة وفاة بسبب الوباء.

ولا يسمح للمنتخبات المشاركة في المسابقة القارية الاحتكاك مع أشخاص آخرين، في حين أكد "كونميبول" أنه سيتم فرض عقوبة مالية تصل إلى 30 ألف دولار على المخالفين.

وكان سبق لفيدال الذي دأب على خرق القوانين والتصرف بطريقة طائشة خلال مسيرته، أن أصيب بفيروس كورونا في بداية الشهر الحالي.

وكانت أمانة الصحة في سانتياغو دي تشيلي فتحت تحقيقاً بشأن نجم وسط إنتر الإيطالي بطل الـ "سيري أ"، قبل مباراتي التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 في حزيران/يونيو الحالي على خلفية خرقه لقوانين الصحة الخاصة بالرياضيين، ومن أجل تحديد الظروف التي آلت إلى اصابته بالفيروس.

وتلعب تشيلي التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط من مباراتين بالتساوي مع الارجنتين المتصدرة، أمام الاوروغواي في كويابا الإثنين في الجولة الثالثة من المنافسات.

ويحتل زملاء المهاجم لويس سواريس المركز الرابع من دون أي نقطة بعد الخسارة أمام "راقصي التانغو" بنتيجة صفر-1 في مستهل مبارياتهم في البطولة القارية.

© 2021 AFP