كوبا أميركا: كولومبيا تسقط بالنيران الصديقة

نيلسون الميدا ا ف ب

لاعبو البيرو يحتفلون بعد تسجيل ييري مينا (الثاني من اليسار) هدف فوزهم على كولومبيا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، غويانا في 20 حزيران/يونيو 2021

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برازيليا (أ ف ب)

سقطت كولومبيا بالنيران الصديقة وفرطت بالتالي بفرصة حسم بطاقتها الى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية المقامة في البرازيل، وذلك بخسارتها أمام البيرو 1-2 الأحد في غويانا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت الفرصة قائمة أمام كولومبيا للحاق بالبرازيل المضيفة الفائزة بمباراتيها الأوليين الى ربع النهائي، بعدما دخلت لقاء البيرو وفي جعبتها أربع نقاط من فوزها افتتاحاً على الإكوادور 1-صفر ثم تعادلها سلباً مع فنزويلا في مباراة هيمنت عليها تماماً لكنها عجزت عن الوصول الى الشباك.

لكن البيرو التي منيت بهزيمة قاسية في مباراتها الأولى أمام البرازيل صفر-4، فاجأتها الأحد وعززت حظوظها ببلوغ ربع النهائي بنيلها ثلاث نقاط من مباراتين بفضل هدف عكسي سجله ييري مينا في مرمى بلاده.

ووجدت كولومبيا نفسها متخلفة منذ الدقيقة 17 حين سدد يوشيمار يوتون الكرة من خارج المنطقة فارتدت من القائم وسقطت أمام سيرخيو بينيا الذي تابعها في الشباك.

وانتظرت كولومبيا حتى بداية الشوط الثاني لإدراك التعادل من ركلة جزاء تسبب بها الحارس بدرو غاييسي باسقاطه ميغيل بورخا في المنطقة المحرمة، فانبرى لها الأخير وحولها بنجاح في الشباك (53).

لكن الفرحة الكولومبية بالتعادل لم تدم طويلاً إذ حول مينا الكرة في الشباك بصدره إثر ركلة ركنية نفذها كريستيان كويفا (64)، ملحقاً ببلاده هزيمتها الأولى في البطولة والأولى أيضاً أمام البيرو في المواجهات الـ11 الأخيرة بينهما، وتحديداً منذ نصف نهائي كوبا أميركا 2011 (صفر-2 بعد التمديد).

وكانت كولومبيا تمني النفس بأن تكون حاسمة لتأهلها حين تتواجه مع البرازيل الأربعاء في ريو دي جانيرو في الجولة الرابعة الأخيرة لها بواقع وجود خمسة منتخبات في كل مجموعة (ما يعني أن منتخباً سيغيب حكماً عن جولة).

ورغم الخسارة ونتيجة تأهل أربعة منتخبات من أصل خمسة في كل من المجموعتين الى الدور ربع النهائي، لا تزال حظوظ كولومبيا كبيرة في العبور بما أنها تحتل حالياً المركز الثاني بفارق نقطة أمام البيرو (تبقى للأخيرة مباراتان) واثنتين أمام فنزويلا التي خاضت الأحد مباراتها الثالثة ونجحت فيها باقتناص تعادل في الوقت القاتل أمام الإكوادور 2-2 بفضل رونالد هرنانديز (1+90).

وتقدمت الإكوادور مرتين في المباراة عبر ايرتون بريسيادو (39) وغونزالو بلاتا (71)، لكن فنزويلا التي تعاني الأمرين نتيجة الإصابات الكثيرة في صفوفها بفيروس كورونا، أدركت التعادل الأول برأسية إدسون كاستيو (51) ثم الثاني بكرة رأسية أخرى لهرنانديز بعد عرضية من كاستيو بالذات، مستفيداً من سوء تمركز بلاتا (1+90).

وتبقى لفنزويلا مباراة واحدة تخوضها في 27 الحالي ضد البيرو في برازيليا، فيما تلعب الإكوادور ضد البيرو والبرازيل المضيفة.

© 2021 AFP