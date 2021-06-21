وزير خارجية إسرائيل يقوم الأسبوع المقبل بأول زيارة رسمية إلى الإمارات

جيل كوهن ماغن ا ف ب/ارشيف

الوسطي يائير لبيد في 7 آذار/مارس 2021 في القدس

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القدس (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإثنين أن الوزير يائير لبيد سيقوم قريبًا بزيارة إلى الإمارات هي الأولى الرسمية منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الخارجية يائير لبيد سيقوم الأسبوع المقبل بأول زيارة رسمية تاريخية لوزير إسرائيلي إلى الإمارات".

وأضاف البيان أن "العلاقة بين إسرائيل والإمارات مهمة وسينعم بثمارها ليس مواطني البلدين فحسب وإنما الشرق الأوسط بأكمله".

وبحسب البيان فإن الزيارة ستنظم يومي 29 و30 من الشهر الجاري وبدعوة من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

وكانت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية السابقة ميري ريغيف قد رافقت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 منتخب الجودو الوطني إلى بطولة "أبو ظبي غراند سلام" في زيارة غير رسمية.

كذلك، شارك وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا في العام ذاته في مؤتمر دولي للاتصالات في دبي.

وألغيت في آذار/مارس الماضي أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو إلى الإمارات بعد "خلاف" مع الأردن حول التحليق في مجاله الجوي على ما أعلن الجانب الإسرائيلي حينها.

وأدت قيود السفر التي فرضتها الدولة العبرية لاحتواء تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء زيارة نتانياهو إلى الإمارات والبحرين في شباط/فبراير أيضا.

وقعت الإمارات والبحرين في منتصف أيلول/سبتمبر اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية برعاية أميركية.

لاحقا للاتفاق، تم إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية وخاصة مع الإمارات إذ ازدادت أعداد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في الإمارات، بالإضافة إلى فتح المجال الجوي بين البلدين وتبادل الرحلات.

الإثنين أيضا، أعلنت قناة "أي 24 نيوز" الإخبارية الإثنين فتح مكتب دائم في دبي في خطوة هي الأولى لوسيلة إعلام تتخذ من إسرائيل مقرا لها وذلك بهدف إظهار "الشرق الأوسط الجديد" على ما تقول.

أثارت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.

© 2021 AFP