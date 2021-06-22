أولمبياد طوكيو: غياب السباح الصيني سون يانغ بعد عقوبة ايقاف اربع سنوات

مارتان بورو ا ف ب/ارشيف

أوقف سون يانغ في شباط/فبراير 2020 لمدة ثماني سنوات لقيامه بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له في أيلول/سبتمبر 2018.

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

سيغيب السباح الصيني سون يانغ حامل ثلاث ذهبيات أولمبية عن الألعاب المقررة في طوكيو هذا الصيف، بعدما أوقفته محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الثلاثاء لمدة أربعة أعوام وثلاثة أشهر لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.

وقالت المحكمة التي اتخذت قرارها بعد جلسة محاكمة ثانية على مستوى رفيع استمرت ثلاثة أيام، إن الايقاف يعود إلى 28 شباط/فبراير 2020.

تبدأ منافسات السباحة في اولمبياد طوكيو المؤجل من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا في 24 تموز/يوليو المقبل.

وكان يدرك حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر حرة ان آماله شبه معدومة بعد أن أوقف في شباط/فبراير 2020 لمدة ثماني سنوات لقيامه بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له في أيلول/سبتمبر 2018.

استأنف سون (29 عامًا) القرار وقرّرت المحكمة الفدرالية السويسرية في كانون الاول/ديسمبر الفائت إلغاء العقوبة "بسبب انحياز أحد أعضاء +كاس+".

لطالما أكد سون الذي أوقف لمدة ثلاثة أشهر في عام 2014 لخرقه أيضًا قواعد مكافحة المنشطات في حادثة منفصلة، براءته في الأحداث الغامضة التي وقعت في ايلول/سبتمبر 2018.

إذ اعتبر حامل اللقب الاولمبي في سباق 200 متر سباحة حرة وبطل العالم 11 مرة أن الفاحصين "لم يحترموا بروتوكول الفحص والتحقيقات" المعتمدة.

لكن "كاس" قالت إن لجنة جديدة، تم تشكيلها بعد قرار المحكمة الفدرالية السويسرية، "وجدت بما يرضي قناعتها" أن سون ارتكب مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات عند القيام بمحاولة فاشلة لجمع عينات الدم والبول منه في مقر إقامته في أيلول/سبتمبر 2018.

وتابعت أن سون حامل ذهبية 400 متر في أولمبياد لندن 2012 دين بتهمتي "التهرب، والرفض أو عدم الامتثال لجمع العينات من قبل رياضي" و"التلاعب أو التلاعب المزعوم بأي جزء من مراقبة المنشطات من قبل رياضي أو شخص آخر".

© 2021 AFP