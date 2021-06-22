إخفاق أول لبايدن على خط الأهداف المحددة لحملة التلقيح ضد كوفيد-19

نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أقرّ البيت الأبيض الثلاثاء بتعذّر تحقيق الهدف الذي حدّده الرئيس الأميركي جو بايدن لجهة تلقيح سبعين في المئة من السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل ضد كوفيد-19 بحلول الرابع من تموز/يوليو.

وهذا أول هدف يخفق الرئيس الاميركي في تحقيقه في ملف التلقيح بعدما جعل من حملة تأمين المناعة الجماعية ضد الوباء أولوية في مستهل ولايته.

وقال جيف زيينتس منسق مكافحة كوفيد في البيت الابيض إن هذا الهدف سيتم تحقيقه "بالنسبة الى البالغين الذين عمرهم 27 عاما وما فوق" بحلول الرابع من تموز/يوليو.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "نعتبر أن الوصول إلى تلقي سبعين في المئة من جميع البالغين جرعة واحدة على الاقل سيحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية".

وحتى الان، تلقى 65,4 في المئة ممن يبلغون 18 عاما وما فوق جرعة واحدة على الاقل من اللقاحات الثلاثة المجاز استخدامها في البلاد.

ولن تتيح وتيرة التلقيح الراهنة بلوغ نسبة السبعين في المئة خلال أقل من اسبوعين. وتفيد معطيات السلطات الصحية أن متوسط عدد الجرعات الذي يعطى يوميا ناهز قبل بضعة أيام 850 الف جرعة، وهو رقم يشمل أيضا الاطفال والفتيان اعتبارا من 12 عاما باعتماد لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال زيينتس إن الفئات العمرية التي تتطلّب بذل مزيد من الجهود هي تلك التي تراوح بين 18 و26 عاما، مشددا على أن "كثرا من الشبان الأميركيين يعتقدون أنهم بمنأى من تداعيات كوفيد-19، وهم أقل إقبالا على تلقي اللقاح".

- "احتفالات كبيرة" -

وسعى بايدن الى تلقيح 160 مليون أميركي بالكامل بحلول الرابع من تموز/يوليو. وحتى الآن، ثمة حاجة الى تلقيح عشرة ملايين شخص إضافيين لتجاوز هذا السقف.

وتوقع زيينتس بلوغ هذا الهدف بحلول "منتصف تموز/يوليو".

وبعيد الإعلان أطلق بايدن تغريدة جاء فيها "لنكن واضحين: حملة التلقيح التي نقودها هي +قصة نجاح+ على الطريقة الأميركية"، وتابع "عندما وصلنا إلى السلطة كان ثلاثة آلاف أميركي يموتون يوميا. حاليا حالات الاستشفاء انخفضت بنسبة 90 بالمئة".

وبفضل التقدّم الذي تم إحرازه بات بإمكان الولايات المتحدة أن تقيم احتفالات كبرى في عيدها الوطني في الرابع من تموز/يوليو.

وأكد زيينتس أن الولايات المتحدة "تتهيّأ لاحتفالات كبرى تاريخية في الرابع من تموز/يوليو".

فعلى سبيل المثال سيشارك ألف شخص في فاعليات تنّظم في البيت الأبيض.

وكان بايدن قد أعلن الجمعة في خطاب بمناسبة بلوغ عتبة 300 مليون جرعة لقاحية خلال الأيام المئة والخمسين الأولى من ولايته "نحن في طريقنا إلى صيف مختلف جدا مقارنة بالعام الماضي. صيف مشرق بالفرح".

- تفاوت بين الولايات -

لكن مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي ذكّر الثلاثاء بأن هدف تلقيح 70 بالمئة وإن تحقق "ليس خط النهاية، ولا الجولة الأخيرة".

وشدد فاوتشي على ضرورة "الذهاب أبعد، بعد الرابع من تموز/يوليو، خلال الصيف وبعده بهدف نهائي هو القضاء تماما على الجائحة في الولايات المتحدة".

وكان بايدن قد قال الجمعة "للأسف الإصابات وحالات الاستشفاء لا تشهد انخفاضا في أنحاء عدة في الولايات حيث معدّل التلقيح منخفض".

وتجاوزت 16 ولاية من أصل 50 إضافة الى العاصمة الفدرالية واشنطن عتبة منح سبعين في المئة من البالغين جرعة واحدة على الاقل من اللقاح. وأنجز هذا الامر خصوصا في الولايات الواقعة على ساحلي البلاد. لكن الفوارق لا تزال كبيرة مع ولايات أخرى مترددة من مثل ميسيسيبي وألاباما ولويزيانا ووايومينغ.

وقال فاوتشي "هناك خطر فعلي إذا استمر الإحجام عن التلقيح، أن نشهد طفرات محلية جديدة للوباء".

© 2021 AFP