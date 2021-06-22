سكان نيويورك يختارون بين مرشّحي الحزب الديموقراطي لرئاسة البلدية

تيموثي ايه كلاري ا ف ب

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نيويورك (أ ف ب)

يدلى سكان نيويورك بأصواتهم الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي سيتم بناء عليها اختيار المرشّح الذي يتوقع توليه رئاسة بلدية كبرى المدن الأميركية في فترة ما بعد الوباء.

وسيختار الناخبون الديموقراطيون من بين 13 مرشحا لشغل المنصب الذي يعتبر الأصعب بعد الرئاسة.

ويتوجّه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في وقت لا يزال كوفيد-19 يرخي بظلاله على المدينة، التي كانت بؤرة تفشي الوباء في بداياته في الولايات المتحدة، حيث أودى الفيروس بـ33 الف شخص.

لكن عجلة الحياة عادت إلى الدوران في نيويورك حيث ألغيت جميع القيود تقريبا فيما تلقى 66 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات.

ويتواجه تقدّميون ومعتدلون في اقتراع يزيد من ضبابية نتيجته نظام جديد للتصويت قائم على ترتيب الخيارات.

ولن يكون من الممكن معرفة الفائز قبل عدة أسابيع.

لكن نظرا لكون نيويورك معقلا للديموقراطيين، فإن فوز مرشّح الحزب مضمون في انتخابات رئاسة البلدية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر على مرشّح الجمهوريين أيا كان.

وقال خبير السياسة في جامعة كولومبيا لينكلن ميتشل "الكثير على المحك"، مشيرا إلى مسائل تتراوح من التعافي ما بعد الوباء وصولا إلى تغيّر المناخ.

وأكّد الاستاذ في جامعة "باروش" دوغ موزيو بأن "أهالي نيويورك يشعرون بالقلق حيال (ارتفاع معدّلات) الجريمة".

وازدادت نسب البطالة والتشرّد وعمليات إطلاق النار وجرائم القتل منذ تفشي الوباء فيما أغلقت آلاف الأعمال التجارية أبوابها وهرب عشرات آلاف السكان الأكثر ثراء بينما لا يزال العديد من الموظفين يعملون من منازلهم.

- خمسة خيارات -

وسلّط الوباء والاحتجاجات التي أشعلها مقتل جورج فلويد في أيار/مايو 2020 والاعتداءات التي استهدفت الأميركيين من أصول آسيوية الضوء على مدى غياب العدالة العرقية في المدينة التي تعد 8,5 ملايين نسمة.

وسيتعيّن على أول رئيس بلدية جديد لنيويورك خلال ثماني سنوات التعامل مع فجوات في الميزانية بقيمة مليارات الدولارات متوقعة في كل من السنوات المقبلة.

وستخلف الشخصية التي يتم اختيارها الديموقراطي اليساري المتشدد الذي لا يحظى بشعبية بيل دي بلازيو والذي يشغل المنصب منذ كانون الثاني/يناير 2014.

ويتصدّر المعتدل إريك آدامز، وهو شرطي سابق أسود البشرة ورئيس منطقة بروكلين، نتائج الاستطلاعات الأخيرة فيما ركّز حملته الانتخابية على مسألة الجريمة.

كما نال رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا أندرو يانغ، الذي سبق أن ترشّح للرئاسة، المرتبة الأولى في أوقات كثيرة من الحملة الانتخابية.

أما كاثرين غارسيا (معتدلة) ومايا ويلي، وهي محامية من أصول إفريقية متخصصة في الحقوق المدنية تدعمها النائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، فتسعيان لتصبح إحداهما أول امرأة تظفر بمنصب رئيس بلدية نيويورك.

وأشار موزيو إلى أن غياب مرشّح يحظى بأكثر من 30 في المئة في الاستطلاعات وانطلاق هذا الأسلوب الجديد في التصويت هذه المرة هو أمر "فريد في تاريخ المدينة".

بدوره، لفت استاذ العلوم السياسية في "سيتي كوليدج" في نيويورك جون كرينسكي إلى أن في بلد يهيمن عليه الحزبان فإن نظام التصويت التفضيلي الجديد "يفتح النظام السياسي بشكل يصب في مصلحة الديموقراطية".

ويجعل نظام التصويت الجديد، الذي يطلب من الناخبين ترتيب ما يصل إلى خمسة مرشحين بحسب الأفضلية، التنبؤات شبه مستحيلة.

وما لم يفز مرشح بأكثر من 50 في المئة من الأصوات -- وهو سيناريو غير مرجح -- يتم استبعاد المرشح الذي جاء في المركز الأخير، ومن ثم تتم إعادة توزيع الأصوات المدلى بها لصالحه على الخيار الثاني للناخبين، وهكذا دواليك حتى يتجاوز مرشح ما عتبة 50 في المئة.

وقد لا ينتج عن ذلك فائز واضح حتى منتصف تموز/يوليو. وأدلى أكثر من 191 ألف شخص بأصواتهم حتى الآن خلال فترة التصويت المبكر التي استمرت تسعة أيام وانتهت الأحد. ولا يزال يتعيّن تعداد عشرات آلاف الأصوات التي تم الإدلاء بها غيابيا.

وتزيد مسألة نسب المشاركة من ضبابية المشهد إذ أنها ضعيفة تقليديا. فعلى سبيل المثال، صوّت 14 في المئة من الديموقراطيين فقط في آخر انتخابات تمهيدية من هذا النوع جرت في 2017.

© 2021 AFP