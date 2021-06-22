كأس أوروبا: انكلترا تحسم صدارة المجموعة بفوزها على تشيكيا

رحيم سترلينغ يسجل هدف انكلترا ضد تشيكيا في دور المجموعات من كأس اوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي في لندن في 22 حزيران/يونيو 2021

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لندن (أ ف ب)

حسمت انكلترا صدارة المجموعة الرابعة من كأس أوروبا لكرة القدم بفوزها على تشيكيا بهدف نظيف لرحيم ستيرلينغ على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

وضمن المنتخبان تأهلهما الى الدور ثمن النهائي قبل صافرة البداية عطفًا على نتائج مباريات الاثنين، لذا فالصراع كان على صدارة المجموعة حيث كان التعادل يكفي تشيكيا للظفر بها.

ورفع منتخب "الاسود الثلاثة" رصيده الى سبع نقاط مقابل اربع لتشيكيا التي حلت ثالثة خلف كراوتيا (اربع نقاط) التي خطفت الوصافة بفضل الاهداف المسجلة بعد فوزها على اسكتلندا 3-1 في غلاسكو. فميا فشلت الاخيرة في بلوغ الادوار الاقصائية في بطولة كبرى للمرة الاولى في تاريخها.

وتنتظر انكلترا مباراة قوية في الدور ثمن النهائي في ويمبلي ضد ثاني المجموعة السادسة والذي ستحدد هويته الاربعاء بين فرنسا، المانيا، البرتغال والمجر. أما كرواتيا فتلاقي ثاني المجموعة الخامسة بين بولندا، اسبانيا، سلوفاكيا والسويد.

وبعد أن تفوقت على كراوتيا بهدف دون رد في المباراة الاولى وتعادلت مع اسكتلندا سلبًا في الثانية، نجحت انكلترا في الحفاظ على شباكها نظيفة في دور المجموعات من كأس اوروبا للمرة الاولى في تاريخها والثانية في بطولة كبرى بعد كأس العالم 1966 على ارضها عندما حققت لقبها الكبير الوحيد.

ورغم ان هذه المباراة الاولى التي تجمع المنتخبين في النهائيات القارية، إلا ان انكلترا وتشيكوسلوفاكيا بطلة اوروبا عام 1976، وقعتا سويًا في المجموعة ذاتها في كأس العالم عامي 1970 و1982، كان الفوز في كليهما من نصيب الاسود الثلاثة.

وغاب الثنائي مايسون ماونت وبن تشيلويل عن المباراة بعدما أعلن الاتحاد الإنكليزي قبل ساعات من المباراة تواجدهما في العزل حتى الاثنين 28 حزيران/يونيو، بعد اعتبارهما مخالطين للاعب وسط منتخب اسكتلندا بيلي غيلمور الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأجرى ساوثغيت اربعة تغييرات على التشكيلة الاساسية التي بدأت امام اسكتلندا حيث دفع بجاك غريليش اساسيًا للمرة الاولى، فيما عاد كايل ووكر الى مركز الظهير الايمن بدلا من ريس جيمس بعد غيابه عن المباراة الاخيرة.

وشارك قائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير للمرة الاولى في البطولة بعد تعافيه من اصابة في الكاحل بدلا من تايرون مينغز الذي شغل مركز قلب الدفاع في اول مباراتين، كما دفع ببوكايو ساكا بدلا من فيل فودن غير المتواجد حتى على دكة البدلاء.

فيما لم يجر مدرب تشيكيا ياروسلاف شيلهافي اي تعديل على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع كراوتيا.

وسبق أن التقى المنتخبان في التصفيات المؤهلة الى البطولة القارية حيث اكتسحت انكلترا منافستها بخماسية نظفية على ملعب ويمبلي، منها هاتريك لستيرلينغ، في أقسى خسارة لجمهورية تشيكيا منذ استقلالها، قبل أن تحقق الأخيرة الفوز 2-1 في براغ، كان الأول لها كجمهورية على انكلترا، والاول منذ 44 عامًا بشكل عام منذ ان كانت منضوية تحت تشيوكوسلوفاكيا.

© 2021 AFP