كأس أوروبا: كرواتيا إلى ثمن النهائي بيمين مودريتش

إيفان بيريشيتش (يسار) ولوكا مودريتش يحتفلان بتسجيل ثالث أهداف منتخب كرواتيا في مرمى اسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة في 22 حزيران/يونيو 2021

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غلاسكو (أ ف ب)

قاد المخضرم لوكا مودريتش منتخب كرواتيا الى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم بهدف وتمريرة حاسمة في الفوز 3-1 على اسكتلندا في غلاسكو الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة، خاطفًا الوصافة مستفيدًا من سقوط تشيكيا امام انكلترا.

وسجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاشيتش (17)، مودريتش (62) وإيفان بيريشيتش (77)، فيما أحرز كالوم ماكغريغور هدف اسكتلندا الوحيد في المباراة والبطولة (42).

وبهذا الفوز، رفعت كرواتيا رصيدها إلى أربع نقاط بالتساوي مع تشيكيا. لكن وصيفة بطل العالم خطفت الوصافة بفضل الاهداف المسجلة في دور المجموعات على حساب تشيكيا الثالثة التي سقطت بهدف نظيف امام انكلترا.

وبعد حملة ناجحة في مونديال روسيا 2018، حينما حل وصيفاً لفرنسا (4-2)، تبدلت معالم منتخب كرواتيا في البطولة الحالية، فقدم صورة باهتة في البطولة القارية من دون إيفان راكيتيش وماريو ماندجوكيتش المعتزلين دولياً.

وبعدما أزعجت الأرجنتين وإنكلترا حينها، خسرت كرواتيا امام منتخب "الأسود الثلاثة" بهدف نظيف وتعادلت مع تشيكيا 1-1 في كأس أوروبا، ووضعت نفسها في موقع صعب.

لكن مباراة الثلاثاء شكلت انتفاضة للكرواتيين الذين بدأوا المباراة بعزيمة قوية.

وفي الدقيقة 17، رفع فلاشيتش من مستوى إثارة المباراة بافتتاحه التسجيل لكرواتيا، بعدما استلم تمريرة رأسية من لاعب إنتر الإيطالي إيفان بيريشيتش داخل منطقة الجزاء، فاستلمها على صدره وهيأها أمامه، قبل أن يسددها زاحفة أرضية إلى يمين الحارس الاسكتلندي ديفيد مارشال.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، أعاد الاسكتلنديون المباراة إلى النقطة الصفر، وأدركوا التعادل عن طريق ماكغريغور الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وأسكنها شباك دومينيك ليفاكوفيتش (42).

ودخل المنتخب الكرواتي الشوط الثاني ضاغطاً بشدة ومصمماً على خطف التأهل.

وكان له ذلك بتسجيل هدف ثان أسطوري بيمين مودريتش الفائز بالكرة الذهبية عام 2018 الذي سدد كرة بلمسة رائعة بالطرف الخارجي لقدمه من خارج منطقة الجزاء، غالط بها الحارس الاسكتلندي الذي حاول صدها بلا جدوى (62).

يمين مودريتش نفسها كانت خلف الركلة الركنية التي رفعها نجم ريال مدريد الإسباني، وارتقى لها بريشيتش برأسية حولها في شباك الاسكتلنديين، معلناً عن ثالث أهداف كرواتيا (77).

وتألق ليفاكوفيتش في التصدي لمحاولات عدة من المنتخب الاسكتلندي لتقليص الفارق، مساهماً في الذود عن شباك الكرواتيين ليحجزوا مقعدهم في الدور ثمن النهائي، وتنهي اسكتلندا مشوارها في المركز الأخير بنقطة يتيمة.

© 2021 AFP