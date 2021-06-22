كوبا أميركا: الأرجنتين وتشيلي إلى ربع النهائي

حققت الأرجنتين أمام الباراغواي فوزها الثاني من ثلاث مباريات لعبتها حتى الآن في دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا في البرازيل

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برازيليا (أ ف ب)

حجزت كل من الأرجنتين وتشيلي الاثنين مقعديهما في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوز الأولى على الباراغواي -صفر، وتعادل الثانية مع الأروغواي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبالتالي، فقد سجلت الأرجنتين فوزها الثاني في ثلاث مباريات بهدف أليخاندرو "بابو" غوميس في الدقيقة التاسعة من مباراة باهتة أقيمت في العاصمة البرازيلية.

ووضع هذا الفوز رفاق ليونيل ميسي في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، ما يكفي لتأمين مكانهم في المرحلة المقبلة من البطولة التي تقام خلف أبواب مغلقة في البرازيل المتضررة بشدة من تفشي جائحة كورونا.

وكانت المباراة أيضاً بمثابة إنجاز شخصي لميسي، الذي عادل الرقم القياسي لخافيير ماسكيرانو في عدد المباريات التي خاضها مع الأرجنتين (147).

من جهتها، باتت الباراغواي في المركز الثالث مع ثلاث نقاط من مباراتين، ولا تزال أمامها فرصة للتأهل نظرياً إلى ربع النهائي.

من جهتها، حجزت تشيلي مقعداً لها في ربع نهائي البطولة القارية الاثنين، بعد تعادلها مع الأوروغواي 1-1.

وافتتح المهاجم المخضرم إدواردو فارغاس التسجيل لتشيلي في الدقيقة 26، قبل أن يدرك منتخب الأوروغواي التعادل في الدقيقة 66 عن طريق لاعب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريس.

وهدف فارغاس في الشوط الأول، جعله يتساوى مع البيروفي باولو غيريرو بتسجيل 14 هدفاً في ترتيب الهدافين في كوبا أميركا، بفارق ثلاثة أهداف عن الرقم القياسي البالغ 17 هدفاً والمسجل مشاركة باسمي البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوربرتو مينديس.

وبهذا التعادل، حصدت تشيلي نقطتها الخامسة من ثلاث مباريات في المركز الثاني، وضمنت مكاناً لها في الأدوار الإقصائية.

من جهتها، بقيت الأوروغواي في المركز الرابع بنقطة واحدة من مباراتين، عقب هزيمتها الافتتاحية أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

© 2021 AFP