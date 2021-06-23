الاتحاد الأوروبي سيناقش منح مساعدات بقيمة 5,7 مليار يورو للاجئين السوريين

كنزو تريبويار ا ف ب

يأمل المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع في إحياء الاهتمام بالأبحاث في أوروبا ، حيث انخفض عدد طلبات براءات الاختراع من 181406 عام 2019 إلى 180250 العام الفائت، أي بنسبة 0,7 في المئة.

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بروكسل (أ ف ب)

ستقترح المفوضية الأوروبية الخميس على قادة الدول السبع والعشرين خلال اجتماعهم في قمة بروكسل تخصيص 5,7 مليار يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

ويخصص مبلغ بقيمة 3,5 مليار يورو لمساعدة 3,7 مليون سوري يعيشون في تركيا هرباً من النزاع المستعر في بلادهم.

وورد في الوثيقة أنه تم بالفعل تقديم مبلغ أولي قدره 535 مليون يورو لمواصلة عمليات الاتحاد الأوروبي في تركيا خلال عام 2021.

كان قادة أوروبيون قد طالبوا بهذا الاقتراح في آذار/مارس، لكن المفوضية تأخرت في قرارها ما دفع الدول الأعضاء إلى توجيه اعتراضات أحيلت إليها الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية.

من المقرر أن يناقش ممثلو الدول الأعضاء الأربعاء المقترح على أن يتم بعد ذلك دراسة المشروع من قبل القادة الأوروبيين الذين سيلتقون بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، المدعو إلى قمتهم.

وصل غوتيريش إلى بروكسل الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولي المفوضية الأوروبية ومع السلطات البلجيكية.

سيُصرف المبلغ من الميزانية المشتركة، لكن "يمكن للدول الأعضاء أن تقرر إضافة مساهمات على الصعيد الوطني حسب تقدير الاحتياجات"، وفق ما ذكر دبلوماسي أوروبي.

ومن المقرر أن يغطي التمويل الأوروبي "الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاجئين والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وخلق فرص العمل"، بحسب الاقتراح.

يريد الاتحاد الأوروبي مراجعة مساعداته و "الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتنموي"، نظراً إلى امتداد النزاع في سوريا.

يسمح هذا الإجراء بتضمين تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، وخاصة على حدود تركيا مع الاتحاد الأوروبي، بحسب الاقتراح.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص بالفعل أكثر من 6 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا بموجب اتفاق مع أنقرة.

واوضحت المفوضية أنه "تم إنفاق 4,1 مليار يورو وسيتم تقديم 2 مليار يورو المتبقية خلال السنوات القادمة خاصة في مجال البنية التحتية".

© 2021 AFP