الدوري الأميركي: سلة ساحقة "قاتلة" من أيتون تمنح صنز التقدم على كليبرز 2-صفر

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب فينيكس صنز دياندري أيتون يسجل سلة ساحقة برغم اعتراض الكرواتي ايفيتشا زوباتش في لوس أنجليس كليبرز مانحا الفوز لفريقه والتقدم في السلسلة النهائية للمنطقة الغربية 2-صفر، في 22 حزيران/يونيو 2021

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نيويورك (أ ف ب)

سجل لاعب الارتكاز دياندري أيتون سلة ساحقة "قاتلة" قبل أقل من ثانية من صافرة النهاية، ليمنح فريقه فينيكس صنز فوزاً بفارق نقطة على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 104-103 الثلاثاء، وتقدماً 2-صفر في سلسلة مباريات نهائي المنطقة الغربية في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ومرر جاي كراودر قبل 0,7 ثانية من نهاية المباراة، كرة من خلف خط الملعب "على المقاس" لزميله دياندري الذي ارتقى فوق الجميع وسجل سلة ساحقة "دانك" برغم محاولة الكرواتي ايفيتشا زوباتش اعتراضه، منحت التقدم لصنز بفارق نقطة.

وساهم أيتون بـ 24 نقطة و14 متابعة وديفن بوكر بـ 20، فيما كان أفضل مسجل لدى الفريق الفائز كاميرون باين مع 29 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

وعرف صنز من "أين تؤكل الكتف"، على الرغم من افتقاده لجهود صانع ألعابه "محرك" اللعب الهجومي كريس بول الذي يخضع حالياً لبروتوكول صحي مرتبط بفيروس كورونا من دون تحديد أي موعد لعودته إلى الملاعب.

في المقابل، بدا أن كليبرز يتجه لمعادلة السلسلة بعد خسارته في المباراة الأولى 114-120 الأحد، حيث نجح في الردّ بقوة في الربع الثالث على تأخره بفارق 9 نقاط، ليعود ويتقدم على صاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الربع الرابع بفضل 10 نقاط توالياً لجناحه بول جورج، إلاّ أنه سقط بالضربة القاضية.

وتألق في صفوف الخاسر جورج مع 26 نقطة و6 متابعات ونفس عدد التمريرات الحاسمة، فيما أضاف كل من ريدجي جاكسون 19 نقطة، الكرواتي ايفيتشا زوباتش 14 نقطة و11 متابعة ولوكي كينارد 10 نقاط.

وبات يتوجب على كليبرز الذي خاض مباراته الرابعة توالياً في "بلاي أوف" من دون نجمه كواهي لينارد لاصابة في الركبة في احتمالية عدم تمكنه من اللعب مجدداً في هذه السلسلة، أن ينتفض بعد خسارته الثانية توالياً مع عودته إلى ملعبه "ستابلز سنتر" في لوس أنجليس لخوض المباراة الثالثة الخميس.

© 2021 AFP